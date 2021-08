El día que Brad Pitt casi llegó a Marvel en un destacado personaje

El galán de Hollywood estuvo a punto de quedarse con uno de los personajes del UCM.

Brad Pitt es una estrella reconocida en todo el mundo y tiene una destacada carrera en Hollywood donde hizo más de 50 películas a sus 57 años. Sin embargo, en su larga filmografía le faltó un honor que pocos actores tienen: trabajar en una cinta de Marvel. Aunque todavía no le llegó el turno, el actor estuvo muy cerca de fichar para un personaje del UCM.

Aunque su apariencia podría asemejarlo al dios nórdico Thor o Capitán América, Brad estuvo pensado por los directores de Deadpool para interpretar a Nathan Summers, Cable, que finalmente quedó en manos de Josh Brolin (quien también encarnó al malvado Thanos). Cable hizo su debut en el cómic Uncanny X-Men Vol. 1 #201 de 1986 y fue creado tanto por Rob Liefeld como por Louise Simonson. Su figura había tenido apariciones en videojuegos y series animadas, pero faltaba su adaptación al UCM.

No obstante, Pitt sí tuvo una pequeña participación en Marvel. Fue en Deadpool 2, de 2018, donde hizo un fugaz cameo en la piel de Thelford Porter. En esa ocasión, los productores del film buscaron un actor difícil de conseguir por tratarse de un personaje invisible como Vanisher. "Hablamos del cameo más corto del mundo. Aceptó a cambio del salario más bajo imaginable y una taza de café", explicó tiempo después Rhett Reese, coautor de la cinta.

Por otro lado, el protagonista de El Club de la Pelea sonó en mayo de 2020 para llevarse el papel de Hiperión, en las filas de DC. Hiperión -el equivalente a Superman de DC- es el líder del Escuadrón Supremo y se lo considera eterno. El personaje aún no fue llevado al Universo Cinematográfico de Marvel, así que todavía hay tiempo para fantasear con el actor en dicho rol.

La historia del albañil que no puede ir a trabajar porque lo confunden con Brad Pitt

¿Existe el doble de Brad Pitt? Aunque resulte difícil de creer, sí. Se trata de Nathan Meads, un albañil de 34 años que arrasa en las redes sociales por su increíble parecido físico con el galán de Hollywood. Fue tal el impacto que causó que dejó su trabajo y se hizo influencer. "No puedo caminar tranquilo por la calle, me confunden con Brad Pitt", afirmó, en declaraciones a un medio británico.

Nacido en Oxford, Meads reconoció en una entrevista con el Daily Mail que él mismo no se ve tan parecido al famoso actor, con quien lo empezaron a confundir hace diez años. “Ser el doble es bueno, pero no puedo caminar tranquilo por la calle. La gente me persigue y hasta me costó mi matrimonio, porque la madre de mi hija odiaba que no pudiéramos ir a ninguna parte, por el asedio insoportable que recibía“, explicó al medio.

Debido a su parecido físico con el actor, decidió sacar provecho y convertirse en influencer de Instagram con su cuenta @bradpitt_lookalike, en la que cuenta con más de quince mil seguidores y posa de forma sensual, imitando los looks del ex esposo de Angelina Jolie. Además, se convirtió en embajador para firmas de moda y tiene su propia agencia de representación.