El cáncer, Harry Potter y una motivación para seguir: salen a la luz los diarios íntimos de Alan Rickman

The Guardian publicó extractos de los diarios íntimos del fallecido actor británico Alan Rickman, conocido por haber respetado al profesor Severus Snape en la saga de películas Harry Potter.

A 6 años de la muerte de Alan Rickman, el diario The Guardian publicó extractos de los diarios íntimos del actor donde se entrevé su visión sobre su personaje en la saga Harry Potter, el profesor Severus Snape, y porque eligió seguir encarnándolo, aún en los momentos más duros de su lucha contra el cáncer.

Antes de que arranque la producción de la quinta entrega la saga, Harry Potter y la Orden del Fénix, Rickman fue diagnosticado con cáncer de próstata grave por lo que debió tener un tratamiento urgente y, más tarde, una cirugía donde se procedió a extirparle toda la próstata. "Finalmente, sí a HP 5. La sensación no es positiva ni negativa. El argumento que gana es el que dice: ‘Hazlo hasta el final. Es tu historia’”, dice una de las anotaciones del diario de Rickman post intervención quirúrgica.

En otro pasaje, el intérprete elaboró una reflexión sobre el final de su personaje en el último de los libros de la escritora J.K Rowling: "He terminado de leer el último libro de ‘Harry Potter. Snape muere heroicamente, Potter lo describe a sus hijos como uno de los hombres más valientes que ha conocido y llama a su hijo Albus Severus. Fue un auténtico rito de iniciación. Un pequeño dato que me dio Jo Rowling hace siete años -Snape amaba a Lily- cuando me lo dijo me dio un hilo al que aferrarme”.

La editorial Henry Holt and Company será la encargada de publicar Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman, una colección de los diarios íntimos de Alan Rickman que saldrá a la venta en el mes de octubre. El actor británico murió el 14 de enero de 2016 a los 69 años, tras luchar contra un cáncer de páncreas.

Actriz de Harry Potter denuncia que Arnold Schwarzenegger se tiró un pedo en su cara: "No lo perdono"

El nombre de Arnold Schwarzenegger se volvió tendencia en las últimas horas. Todo comenzó a raíz de una denuncia de Miriam Margolyes, reconocida actriz de Harry Potter, la saga de películas que supo ser exitosa a raíz de los libros de J. K. Rowling. Creer o reventar, la mujer lo acusó de haberse tirado un pedo en su cara.

De acuerdo a lo que reveló en una entrevista que concedió en el podcast I’ve Got News For You (Tengo noticias para vos), a la actriz que interpretó a "La Profesora Sprout" en la película del mago no le gustó nada trabajar junto a Schwarzenegger, con quien compartió trabajo en el filme de acción End of Days (El día final), estrenada en el cine en 1999.

"Estaba interpretando a 'Mabel', la hermana de 'Satanás', y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo", aseguró Margolyes, quien recuerda muy mal a su colega. De hecho, la actriz dejó en claro que Schwarzenegger fue muy irrespetuoso, teniendo en cuenta que no se dio en el marco de una escena de grabación. "No estábamos rodando la película, estaba en una de los cortes entre toma y toma, pero no lo perdono", sentenció.