El BAFICI 2022 estrenará el director's cut de Rocky IV, dirigida por Sylvester Stallone

Rocky IV, la película que casi le cuesta la vida a Sylvester Stallone vuelve al cine con dos únicas funciones, en una nueva versión nunca antes vista en los cines argentinos.

Rocky IV es un clásico pop indiscutido de la historia del cine deportivo y para la gran mayoría de críticos y fanáticos, la entrega más querida. Y en el marco del próximo BAFICI -festival de cine independiente en Buenos Aires a realizarse del próximo 19 de abril al 1 de mayo- se estrenará el director's cut de la película, una versión dirigida por Sylvester Stallone que jamás tuvo funciones en salas de cine argentinas.

La trama de Rocky IV muestra al campeón mundial de boxeo del peso pesado en su mejor momento, hasta la aparición de un nuevo adversario, proveniente de la Unión Soviética: el temible ruso Ivan Drago (Dolph Lundgren). Aunque inicialmente desafía a Rocky, Apollo Creed decide hacerle frente al nuevo titán y recibe un golpe fatal en el ring, que lo mata. Triste por el fallecimiento, Rocky jura vengar la muerte de Apollo y defender el honor de su país luchando contra Drago en la URSS.

En abril del 2021 Stallone anunció en sus redes sociales oficiales el lanzamiento del Stallone's cut de Rocky IV, con su visión de la película (con nuevo editado y escenas nunca antes vistas). "Nunca estará terminado. Ya he dicho esto antes, siempre puedes volver atrás y ver una película que hiciste hace 50 años y decir: 'Tengo que volver a editar esto'. Todos los directores sienten lo mismo ", explicó Stallone en el video subido a su Instagram. Y finalmente será el BAFICI el acontecimiento cinéfilo que permitirá encontrarse con esta flamante versión de la cinta, en dos funciones en la sala 1 del cine Gaumont (Avenida Rivadavia 1635)

Cuándo son las funciones y cómo sacar la entrada

La función 1 será el jueves 28 de abril, a las 17.00 horas, y la función 2 será el sábado 30 de abril, a las 14.40 horas. La venta de entradas se habilitará el 15 de abril a las 10 horas de forma virtual y el 18 de abril en boleterías.

La programación completa del BAFICI, links de reserva de entradas y el catálogo se encontrarán en la web Vivamos Cultura. A través del whatsapp de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147) podrá consultarse toda la programación. Además, desde la web Vivamos Cultura se podrá disfrutar desde cualquier parte del país de una gran cantidad de programación online así como propuestas específicas para grandes y chicos.

Entrada general: $150. Entrada con descuento para estudiantes y jubilados, y todas las funciones de BAFICITO y Focos: $100.

Rocky IV: la piña de Dolph Lundgren que casi mata a Sylvester Stallone

El legendario Sylvester Stallone reveló que estuvo a punto de morir en el rodaje de Rocky IV, estrenada en 1985. "Mi corazón comenzó a hincharse", sentenció, recordando la experiencia que casi culmina en fatalidad.

En una entrevista con Daily Mail, Sylvester Stallone reveló que casi muere después de que Lundgren le golpeara en el corazón en una secuencia. Aunque al principio no pensó que fuera serio, su corazón comenzó a hincharse, llegando a ingresar en cuidados intensivos.

"En el primer asalto, cuando me derribó, eso es real. Me fulminó y no lo sentí en ese momento, pero más tarde, esa noche, mi corazón comenzó a hincharse. Se había dañado el pericardio, que es cuando el corazón golpea el pecho, como en un accidente de coche, cuando el pecho golpea el volante. Mi presión arterial subió a 260. Pensaron que iba a acabar hablando con ángeles", relató.

El artista ya había hablado anteriormente de este incidente. "Dolph Lundgren me mandó al hospital nueve días. Sabía que estaba en problemas cuando aparecieron unas monjas en la UCI", dijo. Por su parte, Lundgren también habló del accidente. "Todo lo que hice fue obedecer órdenes. Él era el jefe. Hice lo que me dijo. Regresamos a Los Ángeles y el productor me dijo: 'Hola Dolph, tienes dos semanas libres, Sylvester está en el hospital'", rememoró.