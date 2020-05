Disney reveló el destino de Wheezy, el pingüino de Toy Story 2

En los últimos días, Disney y Pixar volvieron a recobrar popularidad gracias a "Out", el primer cortometraje con protagonistas homosexuales de la compañía de animación. Enmarcada en la serie de cortos "Spark Shorts", "Out" cuenta con el regreso de un popular personaje de la franquicia "Toy Story": se trata de Wheezy, el pingüino que no podía hablar hasta la llegada de Woody y sus amigos, quienes le consiguen un nuevo micrófono. Sobre el final de la película, el juguete de Andy protagoniza una de las escenas más icónicas de la cinta, cantando una versión de "Yo soy tu amigo fiel".

Escrito y dirigido por Steven Clay Hunter, "Out" sigue la historia de Greg (Kyle McDaniel), quien se está preparando para mudarse con su novio, Manuel (Caleb Cabrera) cuando es sorprendido por sus padres, los cuales aún no saben nada acerca de su sexualidad. Y el pingüino adorable tiene una fugaz aparición que fue agradecida por los fanáticos de "Toy Story". Si bien la única aparición de Wheezy en la saga fue en la segunda parte, cuando Woody lo salva de las garras del coleccionista Al McWhiggin, en la tercera entrega, Woody dio un indicio sobre su destino.

"Sé que perdimos amigos por el camino... A Wheezy, a Etch... a Bo Peep. Buenos juguetes que ahora tienen nuevos dueños. Pero en las ventas de garage, cuando había limpieza, Andy se quedaba con nosotros”, mencionaba el vaquero al inicio de la película. Ahora, se supo que el pingüino encontró un nuevo dueño: el perro de uno de los protagonistas de "Out".

Este guiño inesperado fue percatado por los seguidores de la franquicia y capturado en fotografías y memes. "Spark Shorts" ya puede verse en Disney+.