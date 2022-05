Disney no inició demandas: Winnie Pooh es un asesino desquiciado en un nuevo y polémico filme

Días atrás trascendió el primer vistazo de un nuevo y polémico filme sobre el simpático osito Winnie Pooh, devenido en un maníaco asesino en serie. Cómo será Winnie The Pooh: Blood and Honey, la cinta que podría darle dolor de cabeza a Disney.

Cómo será Winnie The Pooh: Blood and Honey, la nueva película de terror sobre el clásico personaje de Disney.

En 1926 nació el tierno osito Winnie Pooh, una creación de A.A. Milne comprada por Disney para protagonizar una serie de películas animadas y quedar inmortalizado como un animal bonachón y fanático de la miel, estampado en miles de mochilas, y con peluches, muñecos y merchandising en torno a su universo. Aunque su imagen está asociada al cine familiar, se dio a conocer una versión demoníaca del oso en Winnie The Pooh: Blood and Honey. Cómo es la película que promete sustos y pesadillas en grandes y chicos.

Winnie The Pooh: Blood and Honey está dirigida por Rhys Frake-Waterfield y actualmente se encuentra en post producción. La trama se centra en Pooh y Piglet -su chanchito amigo- que se van de matanza una vez que Christopher Robin los abandona. Las primeras imágenes que salieron a la luz muestran a los clásicos personajes a punto de abalanzarse sobre una mujer semi desnuda que se relaja en un jacuzzi.

La película está protagonizada por Amber Doig-Thorne, Danielle Scott, Craig David Dowsett, Paula Coiz, Maria Taylor, Danielle Ronald, Bao Tieu, May Kelly, Chris Cordell, Natasha Tosini, Marcus Massey y Gillian Broderick, y se encuentra en post producción. “Debido a toda la prensa y demás, vamos a comenzar a acelerar la edición y pasarla a través de la postproducción lo más rápido que podamos. Pero también, asegurándose de que siga siendo bueno. Va a ser una alta prioridad”, remarcó el director de la película en declaraciones a Variety.

¿La película podría ser un dolor de cabeza para Disney?

La respuesta más precisa a este interrogante es un no rotundo, ya que las historias de Winnie The Pooh, de Milne, pasaron a ser de dominio público hace cinco meses. De esta forma, sería muy difícil que Disney saliese invicto en un juicio, en el hipotético caso de que presente una demanda por el uso de los personajes familiares en un filme slasher. Por el momento, Winnie The Pooh: Blood and Honey no tiene fecha de estreno oficial o estimado.