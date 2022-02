Disney: Buzz se enfrenta al Emperador Zurg en el nuevo trailer de Lightyear

El esperado spinoff de Toy Story estrena su trailer oficial y en el primer vistazo se puede apreciar un poco más del origen del capitán espacial Buzz Lightyear.

Lightyear estrenó nuevo tráiler. El esperado regreso a los cines de Pixar, previsto para el 16 de junio, muestra en el nuevo adelanto lo que parece un épico enfrentamiento entre el guardián espacial y el que era su némesis en el universo de Toy Story, el malvado Emperador Zurg.

La película narra los orígenes de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete y que se convirtió en un legendario guardián espacial. Una apasionante aventura intergaláctica. "El mundo de Buzz siempre me ha fascinado", declaró el director Angus MacLane. "En Toy Story apenas se vislumbraba la historia de este guardián espacial y siempre quise explorar ese mundo más a fondo. '¿Qué película vio Andy para desear tener un juguete de Buzz Lightyear?' Esta es la pregunta que formulé al presentar el proyecto de Lightyear y yo quería ver esa película. Y tuve la suerte de hacerlo realidad", señaló.

En la versión en inglés, Chris Evans, el icónico Capitán América, es el encargado de prestar su voz a Buzz. En su doblaje original, Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Dale Soules (Orange is the New Black) y Taika Waititi (Jojo Rabbit) que conforman un grupo de excelentes reclutas. Peter Sohn (Ratatouille, Un gran dinosaurio) es la voz de Sox, el compañero robot de Buzz y el reparto también cuenta con las voces de Uzo Aduba (Orange is the New Black), James Brolin (Westworld, The Amytiville Horror), Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez y Isiah Whitlock Jr.

"El elenco de Lightyear es un equipo de ensueño", declaró MacLane. "Cada artista se metió inmediatamente en la piel de su personaje y eso nos permitió jugar un poco durante las sesiones de grabación. El resultado es que cada personaje tiene una personalidad distintiva lo que mejora el material y aporta más profundidad a las relaciones de los personajes. Ha sido un privilegio trabajar con un reparto tan generoso y con tanto talento".

Lightyear supondrá el regreso de Pixar a los cines, si Disney no cambia de opinión en el último momento, después de que Red, cuyo estreno está previsto para el 10 de marzo, pasase de lanzarse en cines a directamente en la plataforma Disney+ sin un coste adicional.