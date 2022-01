De Playstation al cine: Tom Holland busca tesoros en el trailer final de Uncharted

El exitoso videojuego de Playstation Uncharted da el merecido salto a la pantalla grande y crece la expectativa de los fanáticos ante el trailer final de la película, con Tom Holland y Mark Wahlberg.

Sony lanzó un nuevo tráiler de Uncharted, la cual aspira a convertirse en el gran taquillazo del primer trimestre del año antes del desembarco de The Batman. Tom Holland cambia a Peter Parker por Nathan Drake, un joven cazafortunas que se alía con un cazarrecompensas más veterano, Victor Sullivan. Ambos buscan encontrar el tesoro perdido de Magallanes. Aunque no serán los únicos.

El adelanto muestra los inicios de Nathan y Sully como buscadores de tesoros. El tráiler revela, además, que Sully tiene un vínculo con el pasado del joven cazafortunas, pues Drake descubre que este conocía a su hermano Sam, desaparecido hace años en extrañas circunstancias, y que, precisamente, Sam sería la clave para hallar el botín.

Pero no son los únicos. En el tráiler aparece también Moncada, el villano interpretado por Antonio Banderas. El hombre considera que el tesoro de Magallanes pertenece a su familia y, claro, no quiere que nadie le arrebate lo que cree de su propiedad. En el avance están presentes también Braddock y Chloe Frazer, interpretdas por Tati Gabrielle y Sophia Ali respectivamente. La primera pone en alerta a Nathan, al considerar que Sully no es de fiar.

En un principio la elección del casting llevó a más de un fanático a reclamar ya que el círculo de gamers anhelaba al actor Nathan Fillion (Castle, Firefly) para que se quede con el rol de Nathan Drake. Tanta fue la insistencia que la estrella, junto a Stephen Lang (No respires), aparecieron en un cortometraje independiente caracterizados como los personajes.

Por lo visto las cosas en Sony fueron diferentes y Holland se quedó con el requerido papel. Y la ya icónica escena del cazarrecompensas Nathan Drake saltando entre varios paquetes gigantes que caen de un avión, logró convencer a buena parte de los desencantados de que, quizás, no haya sido una mala idea contratar al joven actor. Uncharted prepara su desembarco en los cines para este 17 de febrero en Argentina, expandiendo, por el fin, el universo de los videojuegos creados por Naughty Dog a la gran pantalla.