Danny De Vito defendió su pingüino en Batman con un picante comentario para Colin Farrell

El distinguido Danny De Vito defendió su interpretación del popular villano en Batman Regresa (1992) y habló sobre Colin Farrell, quien encarnó al personaje en la reciente película de Matt Reeves.

The Batman (2022), de Matt Reeves, se convirtió en uno de los capítulos más oscuros en la historia de películas del encapuchado de Ciudad Gótica. En ella, el actor Colin Farrell interpretó a Oswald Cobblepot, el súper villano del héroe que todos conocen como El Pingüino, y se llevó buena parte de las miradas. En este marco, el reconocido Danny De Vito -quien encarnó el personaje en Batman Regresa (1992)- elogió el trabajo de su colega pero lanzó un picante comentario que instaló una grieta que divide a los fans.

En una entrevista con la revista Vanity Fair, el comediante y respetado actor habló de la interpretación de Farrell, pero sentó una fuerte diferencia en el carácter interpretativo del villano: "Me encanta Colin, es un tipo fantástico. Mi Pingüino era mejor. Es mi opinión. Buen hombre, sin embargo. Colin es un buen tipo".

No es la primera vez que De Vito compara su Pingüino con el del actor de In Bruges (2008) y defiende su versión del personaje, bajo la dirección de Tim Burton. "Creo que Colin hizo un gran trabajo. Sin duda, un tono diferente. Creo que fue una versión más nerviosa, seria y gángster. Por supuesto, hay tres italianos que son malos: los Falcone. Te quitas el sombrero ante cualquiera que se siente en la silla de maquillaje tanto tiempo. Lo hice con el Pingüino y me encantó. Tengo esta necesidad de comparar las dos películas, soy como un fan de Tim Burton... Me gusta lo caprichoso, lo operístico. Eso me hace sonreír", dijo en un reportaje con The Wrap, en abril.

Lo cierto es que El Pingüino en manos de Danny De Vito y en la imaginación de Burton fue una muestra más horrorosa y cercana al villano de los cómics de Batman, por la oscuridad y la violencia desde la que se abordó la triste historia del personaje. Por su trabajo, el respetado actor ganó elogios unánimes y se convirtió, para muchos fans, en una de las mejores representaciones del personaje en el cine.

The Batman: se confirmó que Colin Farrell protagonizará la serie de HBO Max sobre El Pingüino

Según informó Variety, en la nueva serie de HBO Max el intérprete volverá a interpretar al siniestro villano y seguirá narrando la historia de Oswald Cobblepot mientras planea hacerse con el control del submundo criminal de Gotham donde va acumulando más y más poder. El proyecto, que aún está en fase de desarrollo, contará además de con la presencia del actor, con Reeves y Dylan Clark como productores y, la guionista de la serie, Lauren LeFranc. La serie del Pingüino se suma a Gotham P.D, ficción protagonizada por el comisario Gordon que está en producción también para HBO Max y también ampliará esta nueva etapa del murciélago enmascarado.