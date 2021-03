La esperada película de Black Widow fue una de las víctimas de la pandemia.

La pandemia de COVID-19 hizo una carnicería en la industria del cine y el entretenimiento. Rodajes que se detuvieron y un catálogo de películas con estreno programado que se vieron aplazadas hasta nuevo aviso. La lenta reapertura de los cines logró que algunos de los títulos más esperados -como Tenet o Mujer Maravilla 1984- salieran a la cancha para recuperar algo de la taquilla perdida en 2020. Una de las cintas afectadas fue la esperada Black Widow, de MARVEL, y las últimas palabras de los ejecutivos de Disney deslizaron que el filme podría mudarse de la pantalla grande al streaming.

Con un nuevo estreno para el 7 de mayo, los CEOs de la compañía del ratón Mickey Mouse tantean la opción de que las aventuras de Natasha Romanoff (Scarlett Johannsson) lleguen por medio de la flamante Disney+, en caso de que los cines vuelvan a cerrarse. De hecho, en las últimas horas, se dio a conocer que se decidirá en el "último minuto" cómo se estrenará el film sobre la famosa Avenger que mantiene en vilo a los fans acérrimos de MARVEL. Así lo anunció el propio CEO de Disney Bob Chapek.

El directivo se refirió a que la situación de la cinta dependerá mucho de cómo continúe el avance del COVID-19 en Estados Unidos y en el mundo. "Ahora, de repente, los cines en Nueva York y Los Ángeles están abiertos así que estamos esperando a ver cómo responden los potenciales espectadores a estas reaperturas. Vamos a mantenernos flexibles. Tomaremos la decisión probablemente en el último minuto, en lo referente a cómo llegan al mercado las películas, tanto si es Black Widow como si fuese otro título", expuso.

Dirigida por Cate Shortland, la historia gira en torno a la agente encubierta Natasha Romanoff y toma un momento crucial que pone a su vida en quiebre. Deberá enfrentarse a los secretos y amenazas del pasado que intentarán destruirla. Scarlett Johannsson se volverá a poner el traje de Viuda Negra, pero no estará sola. El elenco principal se completa con Florence Pugh, Rachel Weiz, David Harbour y William Hurt.

De llegar en simultáneo en cines y en Disney+, se repetiría el caso de la celebrada Raya and the last dragon, último estreno animado de la factoría Disney que presentó a una heroína empoderada en el marco de un filme de acción y aventuras que encantó a padres y niños.