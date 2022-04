Crímenes del futuro, el esperado regreso de David Cronenberg al cine, luce aterrador

Viggo Mortensen y Kristen Stewart protagonizan la nueva película del legendario David Cronenberg, que pasará por el Festival de Cannes antes de llegar a las salas de cine.

Después de 8 años, el legendario David Cronenberg regresa a la pantalla grande con Crímenes del futuro, una película protagonizada por Viggo Mortensen y Kristen Stewart que competirá en el Festival de Cannes, que se celebrará desde el 17 al 28 de mayo. En este nuevo proyecto el cineasta canadiense vuelve a apostar al terror corporal, como puede verse en el espeluznante trailer oficial.

El teaser oficial, de 56 segundos, es -por lo menos- impactante. A pesar de llevar el mismo nombre de otro film que Cronenberg hizo en 1970, no se trata de una remake, aunque ambas historias tienen algunas coincidencias situadas en un futuro distópico. En esta nueva entrega, la humanidad tiene que aprender a adaptarse a un entorno sintético, en el que avanzan hacia una metamorfosis conocida como "Síndrome de Evolución Acelerada" que altera la estructura biológica, más allá del estado natural. Y aunque algunos se dejan llevar por el potencial ilimitado del "transhumanismo", otros intentan controlarlo.

"Cuando comenzamos a filmar Crímenes del futuro, apenas dos días después de esta aventura con David Cronenberg, parece que hemos entrada a una historia en el que él colaboró con Samuel Beckett y William Burroughs, si esto fuera posible", destacó Mortensen tiempo atrás. Y agrego: "Estamos siendo arrastrados a un mundo que no es del todo como éste o cualquier otro y, sin embargo, es uno que se siente extrañamente familiar, inmediato y bastante creíble. No puedo esperar a ver dónde terminamos".

No es la primera vez que el actor que pasó gran parte de su infancia en la Argentina y que es hincha fanático de San Lorenzo de Almagro. Juntos han cosechado excelentes críticas con Una historia violenta (2005), Promesas del Este (2007) y Un método peligroso (2011). El elenco se completa con Léa Seydoux.

"Quizás no sea del todo heterosexual", la frase de Viggo Mortensen sobre su nuevo papel

En Falling, Viggo Mortensen interpreta a un homosexual, motivo que desató una polémica sobre la representatividad de las personas LGBTIQ+ en el cine. Defendiéndose de las críticas, puso en duda su sexualidad: "Quizás no sea del todo heterosexual".

Falling narra la historia de un padre conservador se muda de su granja rural para vivir con la familia de su hijo gay en Los Ángeles. Viggo interpreta a John, un homosexual que vive junto a su esposo Eric (Terry Chen). Este rol le valió varios cuestionamientos de quienes sostienen que alguien realmente gay debería haber interpretado ese rol. Completamente en desacuerdo, Mortensen brindó una entrevista a The Times y sentó una firme posición en el debate.

"La gente me pregunta: 'Bueno, ¿qué pasa con Terry Chen, que interpreta a mi marido en la película, es homosexual?' Y la respuesta es que no lo sé. Nunca tendría la temeridad de preguntarle a alguien si lo fuera. ¿Y cómo sabes cuál es mi vida? Estás asumiendo que soy completamente heterosexual. Tal vez lo sea, tal vez no. Y, francamente, no es de tu incumbencia. Quiero que mi película funcione y quiero que el personaje de John sea efectivo. Entonces, si no pensara que es una buena idea, no lo haría", afirmó Viggo.