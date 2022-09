Cómo será Lou, la película que llega el viernes a Netflix y podría ser una de las sorpresa del año

La plataforma de streaming Netflix está pronta a estrenar Lou, un filme de acción protagonizado por Allison Janney que se anticipa como uno de los platos fuertes del mes.

La ganadora del Oscar a Mejor actriz de reparto (por la película I, Tonya) Allison Janney encabeza Lou, la nueva película de acción que llega a Netflix el próximo viernes y se perfila como una de las favoritas del mes entre los suscriptores. Los detalles detrás del filme que se anticipa como una refrescante sorpresa dentro del género.

Según la sinopsis revelada por la plataforma, Lou cuenta la historia de “una mujer misteriosa y solitaria que lucha contra las inclemencias de su propio pasado oscuro cuando la hija de una vecina es secuestrada durante una tormenta”. La película está dirigida Anna Foerster (quien dirigió un episodio de Westworld, varios de Outlander y otros tantos de Criminal Minds) y cuenta con un guión escrito por Maggie Cohn y Jack Stanley y la producción a cargo de J.J Abrams (Super 8, Cloverfield)

Además de la respetada actriz Allison Janney, Lou cuenta en su reparto con Jurnee Smollett (Spiderhead, Lovecraft County), Logan Marshall-Green (La reunión del diablo), Greyston Holt, Matt Craven, Toby Levins y Marci T. House. La calificación de la película es +16, por lo que promete tener buenas dosis de violencia y fuertes escenas de acción. La fecha de estreno mundial de Lou en Netflix es el 23 de septiembre de 2022.

Netflix lanzó el perturbador trailer de El Ángel de la Muerte, película basada en hechos reales

La película cuenta la historia de Amy (Chastain), una enfermera compasiva y madre soltera que lidia con una grave enfermedad cardiaca, se encuentra al límite físico y emocional debido a los duros turnos de noche que exige su trabajo en la UCI. Pero pronto cuenta con la ayuda de Charlie (Redmayne), un colega atento y comprensivo que se incorpora a su unidad. Ambos forjan una sólida y leal amistad mientras comparten las largas noches de hospital y, por primera vez en muchos años, Amy tiene fe en su futuro y en el de sus hijas. Pero, cuando la misteriosa muerte de varios pacientes pone en marcha una investigación que señala a Charlie como principal sospechoso, Amy se ve obligada a arriesgar la vida y la seguridad de sus hijas para destapar la verdad.

El Ángel de la Muerte cuenta con un guion de Krysty Wilson-Cairns, también nominado al Óscar, y está basada en el libro The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder (El Buen Enfermero: Una Historia Real sobre Medicina, Locura y Asesinatos) escrito por Charles Graeber. El reparto de la película lo completan Nnamdi Asomugha, Kim Dickens, Malik Yoba, Alix West Lefler y Noah Emmerich.

El Ángel de la Muerte llegará al catálogo de la plataforma de streaming el próximo 26 de octubre, en el arranque del período de estrenos que aspiran a ser nominados en la próxima temporada de premios y ganarse un espacio en los Oscars 2023.