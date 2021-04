Bill Murray habló sobre el legado de Los Cazafantasmas.

A pesar de llegar tarde debido a la pandemia de coronavirus, Cazafantasmas: Afterlife tiene un estreno pautado en Argentina para el 2021. La salida de un nuevo trailer con un personaje de la franquicia original (el hombre de malvavisco, villano de la primera película) reavivó el entusiasmo de los fanáticos. Y la palabra del legendario Bill Murray enardeció las redes sociales: "Es realmente maravillosa".

El nuevo clip protagonizado por Paul Rudd revela que un importante personaje estará de regreso: el hombre de malvavisco. Aún así, se desconoce si un trailer extendido saldrá en los próximos días. Cazafantasmas: Afterlife era uno de los estrenos que iba a llegar a los cines en 2020 pero la pandemia quiso que los planes fueran diferentes. Ahora, Bill Murray -quien apareció en todas las películas de la saga (incluso en la fallida entrega con Cazafantasmas mujeres de 2016) como el Dr Peter Venkman- dio su aval sobre el trabajo del cineasta Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, realizador de las dos originales.

"Recuerdo que Jason Reitman me llamó y me dijo: 'Tengo una idea para otros Cazafantasmas. He tenido esta idea durante años'. Pensé: '¿Qué diablos podría ser?' Lo recuerdo cuando era niño. Recuerdo su Bar Mitzvah. Yo pensaba '¿Qué sabrá este niño? Pero tuvo una idea realmente maravillosa de escribir con otro tipo maravilloso con el que trabajé, Gil Kenan, que hizo 'City of Ember'. Los dos escribieron una película de Los Cazafantasmas que realmente le devuelve la vida. Realmente tiene la sensación de la primera, más que la segunda o la de las chicas. (...) Creo que realmente tiene algo", comentó Bill Murray, en declaraciones recientes.

Y, entusiasmado, agregó: "Fue dificil. Fue muy duro. Por eso creo que será bueno. Estuvimos en eso por un tiempo, pero fue físicamente doloroso. Usar esas mochilas es extremadamente incómodo. Teníamos baterías de gran tamaño. Ahora tienen pilas del tamaño de unos pendientes. Sigue siendo una prenda muy pesada de llevar todo el tiempo. Los efectos especiales en este son mucho viento y suciedad en tu cara, y hubo mucho que bajar y volver a subir. Pensaba, '¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Son como hacer sentadillas, o como una pesa rusa rusa, subiendo y bajando con esta cosa en mi espalda'. Fue muy incómodo. La han retrasado un año o un año y medio, pero me alegro de que lo hayan hecho. Valdrá la pena verlo".

Cazafantasmas: Afterlife ignora el reboot y presenta al elenco original que regresa en sus roles originales, menos el difunto Harold Ramis y Rick Moranis, el cual se ha retirado de la actuación. Junto a ellos hay una gran cantidad de nuevos miembros del reparto, incluidos Paul Rudd, Finn Wolfhard, Carrie Coon y McKenna Grace.

La historia tiene lugar 30 años después de las películas originales, siguiendo a una familia que se muda a una propiedad familiar en un pequeño pueblo y descubre su conexión con el equipo original de los Cazafantasmas.