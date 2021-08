Brian May habló de Bohemian Rhapsody 2: "Podría ser posible"

El guitarrista de Queen habló sobre los planes de expandir el fenómeno que generó la historia de Freddie Mercury en su paso por la banda.

Brian May habló de una potencial Bohemian Rhapsody 2.

Brian May habló de una potencial Bohemian Rhapsody 2.

Brian May, guitarrista de la legendaria banda Queen, declaró que hay deseos de hacer Bohemian Rhapsody 2 tras el descomunal éxito de la película que siguió la historia de Freddie Mercury y aseguró que cada vez está más cerca de producirse. “Ahora mismo estamos buscando ideas”, remarcó el músico de 74 años durante un vivo desde su cuenta de Instagram.

Además, explicó que está inmerso en la preproducción de la esperada continuación de la cinta dirigida por Bryan Singer en 2018. “Ahora mismo estamos buscando ideas”, publicó The Sun con sus declaraciones. “Va a ser difícil, porque ninguno de nosotros esperábamos el gran éxito que tuvo la película”, agregó May.

“Hicimos la primera película poniendo mucho corazón y nadie predijo que iba a ser tan grande como ‘Lo que el viento se llevó’. Pero sí, la segunda podría ser posible, aunque haría falta un buen guion y nos va a llevar tiempo llevarlo a cabo”, precisó el guitarrista de Queen. Bohemian Rhapsody se convirtió en una de las cintas más taquilleras de los últimos años ganando cuatro Oscars –entre ellos, el de Mejor Actor para Rami Malek– y recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo, un excelente beneficio teniendo en cuenta que la producción costó 52 millones.

Cabe resaltar que en el momento del estreno no se contemplaba una segunda parte, tal como había manifestado el propio May a la prensa estadounidense. “No creo que haya otra. Esta tiene la duración perfecta y, aunque hemos tenido otras ideas, no pensamos en una secuela”, había dicho años atrás, situación que cambió tangencialmente por el éxito de la historia.

Brian May cuestionó la postura antivacunas de Eric Clapton

El guitarrista de Queen, Brian May, cuestionó la postura antivacunas de Eric Clapton, uno de sus héroes musicales, pero aclaró que aunque tienen "distintos puntos de vista" en varias cuestiones, "nunca dejaría de respetar al hombre".

"Amo a Eric Clapton. Es mi héroe pero tiene puntos de vista muy diferentes a los míos en muchos sentidos. Es una persona que piensa que está bien disparar a los animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos", dijo May al periódico británico The Independent. Así se manifestó al ser consultado sobre los dichos de Clapton, quien había advertido que no actuaría en un lugar en donde se le exija al público estar vacunado para poder asistir, tal como lo ordenó el Gobierno británico.

El legendario guitarrista también se había quejado en su momento de las restricciones sanitarias preventivas contra el coronavirus y, tras recibir las dos dosis de la vacuna AstraZeneca, había manifestado su temor de no poder volver a tocar por el dolor que sentía en su brazo. "Hay mucha evidencia que demuestra que la vacunación ayuda. En general, han sido muy seguras. Siempre habrá algún efecto secundario en cualquier medicamento que tomes, pero ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte es un absurdo", replicó el músico de Queen.