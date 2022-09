Así es la impresionante nueva canción de John Williams para Indiana Jones 5

El reconocido compositor de bandas sonoras míticas como las de Tiburón, Jurassic Park y Star Wars mostró una de las piezas musicales que formará parte del soundtrack de Indiana Jones 5.

Durante su concierto anual Maestro of the Movies ofrecido el pasado viernes en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, John Williams estrenó una nueva pieza musical que formará parte de la banda sonora original de la quinta película de Indiana Jones. El filme, de nuevo protagonizado por Harrison Ford, verá luz el próximo verano.

La pieza se llama Helena's Theme, en referencia al personaje que interpreta Phoebe Waller-Bridge en la cinta que todavía no tiene título oficial. "Es una aventurera, pero también una 'femme fatale'... es muchas, muchas cosas. Y tiene asociada una especie de música lírica, como una vieja estrella de cine", aseguró Williams durante el concierto según recoge Variety.

El compositor estadounidense también informó de que había grabado la música de la película, que verá la luz el 30 de junio de 2023 y será su último trabajo en el mundo del cine, una semana antes. "Creo que Harrison Ford, que es un poco más joven que yo, anunció que será su última película. Entonces pensé 'si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda'", contó Williams.

"No quiero que se me vea eliminado categóricamente cualquier actividad, la música me dio la capacidad de respirar, de vivir y de entender que hay algo más que la vida corporal. No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día lo haga. Un blockbuster exige seis meses de trabajo, algo que a estas alturas de la vida es un compromiso largo para mí", matizó el compositor de 90 años, que ha ganado 5 premios Oscar en sus 60 años de carrera y compuso bandas sonoras tan míticas como las de Tiburon, Star Wars, Superman o Jurassic Park.

Nadie reemplazará a Harrison Ford como Indiana Jones

Esta quinta secuela puede marcar la despedida definitiva de la franquicia, pues la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ya declaró que nadie puede sustituir al veterano intérprete. "Nunca haríamos Indiana Jones sin Harrison Ford", zanjó tajantemente Kennedy en Vanity Fair, en una entrevista en mayo de este año. La primera vez que Ford encarnó el papel del archiconocido arqueólogo fue en Los cazadores del arca perdida, en 1981. Volvió a dar vida al aventurero en Indiana Jones y el templo maldito, en 1984; en Indiana Jones y la última cruzada, en 1989, y en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, en 2008.

Esta quinta entrega estará ambientada en los años 60 y estará relacionada con la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con guion escrito por el propio James Mangold con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth; junto con Harrison Ford y Boyd Holbrook, completan el reparto Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas y Olivier Richters.