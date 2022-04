Alejandro Maci: "María Luisa Bemberg hubiese estado orgullosa del movimiento feminista"

En coincidencia con el centenario de su nacimiento, el director Alejandro Maci estrena María Luisa Bemberg: El eco de mi voz, un documental que explora la vida de la cineasta que marcó un precedente en la construcción de mujeres fuertes en el cine.

María Luisa Bemberg nació el 14 de abril de 1922 y en homenaje a su centenario el director Alejandro Maci -y uno de sus colaboradores más cercanos- estrena el documental María Luisa Bemberg: El eco de mi voz, que honra su memoria y legado. La cineasta es una referencia del cine argentino gracias a éxitos como la conmovedora Camila (1984) -que compitió por los Óscar-, Señora de nadie (1982), Miss Mary (1986) y Yo, la peor de todas (1990), entre otras historias en las que volcó una mirada adelantada a su época, con protagonistas mujeres que cuestionaban los mandatos sociales impuestos en su tiempo.

La mirada políticamente transgresora de Bemberg, quien fuera una de las promotoras en 1988 de la asociación La Mujer y el Cine, inauguró un nuevo modo de hacer cine: llevó a las protagonistas de sus trabajos a plantear las problemáticas de la mujer y a enfrentarse con las instituciones -el Estado, la familia y la iglesia-, siempre buscando la autonomía de sus mujeres. En diálogo con El Destape, Alejandro Maci recordó a su amiga y el cine (y la obra de Harold Pinter) que los unió.

- ¿Cómo se conocieron con María Luisa?

Terminaba la carrera de Filosofía y estaba muy interesado en Miss Mary, que me había gustado mucho, y sabía que se iba a hacer una adaptación de Las trampas de la fe, de Octavio Paz, en una película biográfica de Sor Juana Inés de la Cruz. Me parecía un proyecto increíble. Moví cielo y tierra para poder dar con María Luisa y conseguir una entrevista, y por esas cosas de la vida el encuentro sucedió. Le conté lo que me pasaba con la historia y ella dijo: 'para lo que vos estás buscando, lo que te convendría es trabajar en el área de dirección, conmigo'.

Ella tenía muchos postulantes que deseaban ese puesto. En la entrevista me preguntó un montón de cosas, me agradeció con la promesa de que la productora se pondría en contacto y cuando me estaba yendo me dice, desde su escritorio: '¿qué película viste últimamente, que te haya interesado?'. Hacía muy pocos días había visto una basada en la obra de Harold Pinter, El riesgo de la traición, con Jeremy Irons y Ben Kingsley. Le dije que me había gustado muchísimo porque seguía con interés la obra de Pinter. Dio la casualidad de que ella también la había visto y le gustaba la película y el teatro de Pinter. En el entusiasmo de la charla me invitó a volver a pasar y charlamos como cuarenta minutos. A los tres días, llamaron de la productora para decir que había quedado.

- Los unió el cariño por Harold Pinter

Sí, lo que son las vueltas de la vida. Años más tarde, cuando trabajábamos en De eso no se habla, María Luisa me invitó al Festival de Cine de Londres, y en esa época, ella quería filmar el cuento Cavar un foso, de Adolfo Bioy Casares, y me preguntó quién podría hacer la adaptación para el cine. Le dije que Pinter y ella no lo dudó: consiguió una reunión con Pinter, le llevamos una traducción en inglés del cuento y nos terminó invitando a comer.

- ¿Qué pensás que hubiera dicho María Luisa sobre los avances del feminismo?

Una de las inspiraciones que me llevaron a hacer el documental fue el movimiento feminista. Creo que María Luisa hubiese estado muy orgullosa de esta lucha, porque también esa fue su prédica durante toda su vida. Pienso que le encantaría participar en el movimiento y me llena de alegría saber que su historia marcó un precedente en el cine con perspectiva de género.

- ¿Cómo era María Luisa detrás de cámaras?

Muy sociable y una persona que defendía muchísimo su intimidad. Cuando empezó a filmar era una mujer grande, prácticamente a los 60 años. Tenía otra administración de la soledad. Pese a que tenía muchos amigos, María Luisa fue muchas veces discriminada y ninguneada. Por eso, pienso, que me encanta homenajearla con esta película, ya que ha sido una persona con voluntad de hierro y una resiliencia impresionante, que le permitió reponerse de todo lo que le decían.

- ¿Cuál es tu película favorita de María Luisa?

Me cuesta elegir, pero de los 6 largometrajes que dirigió Miss Mary es audaz y muy autobiográfica. Ella se mete en el mundo en que nació y realiza una crítica fabulosa de eso, en un filme que seguirá vigente por muchos años más.