Agenda de recomendados culturales para el 15 y 16 de octubre

El clásico de los viernes de El Destape suma una nueva edición de recomendados culturales con una selección de películas, series y obras de teatro recomendadas.

Se acerca el fin de semana y El Destape armó una nueva selección de recomendados culturales para disfrutar el 15 y 16 de octubre, con películas, series y obras de teatro para no perderse. Una agenda completa con destacados.

Estrenos de cine

Ruido, de Natalia Beristain

Sinopsis: Ruido refleja la vida y el sentir de Julia, una madre que busca hace 9 meses a su hija quien desapareció durante un viaje con amigas. El espectador acompañará a Julia de cerca, y será testigo junto a ella de la inoperancia de la justicia, de la corrupción de las fuerzas policiales que debería buscarla, del dolor y la impotencia del resto de su familia, pero también del acompañamiento de otrxs que también buscan a sus seres queridos.

Comentario crítico: el filme une el desolador camino de Julia con un mensaje claro -enfocado en la lucha por el empoderamiento de las mujeres- de forma lograda. Ruido funciona como historia íntima sobre duelo tanto como una crónica periodística y policial que refleja la negligencia de la Justicia en los casos de desaparición de personas, y en cualquiera de los casos lo hace con personajes con los que es fácil empatizar. Lo que diferencia a Ruido de la decena de películas sobre la temática es el impecable trabajo de Julieta Egurrola, una actriz con amplio registro dramático que potencia y encarrila un filme con visión poderosa y subrayada sobre la necesidad de tejer espacios y lazos de contención entre mujeres ante el sistema patriarcal.

Nuestra opinión: Buena.

Estreno en salas de cine y luego en Netflix

Series

Post Mortem, de Diego Palacio

Sinopsis: los periodistas Florencia Rodra y Guillermo O´Reilly son convocados por su jefe, David Castro, para escribir policiales. El perito forense Gregorio Trieste los lleva a revisar crímenes espantosos. Florencia compila atrocidades, pero su pasado la perturba y descubre un hecho aberrante que había olvidado. Empujada por su amiga Rita, de la mano de Guillermo, busca enfrentar fantasmas y hacer justicia.

Gratis en Contar.

Teatro

Del otro lado, de Damián Kepel

Sinopsis: dos historias que parecen no tener conexión. Dos universos que parecen no tener más vínculo que una relación de servicio. Ambos relatos y sus protagonistas están atravesados por diversas crisis. Parejas apunto de volar por el aire, mujeres empoderadas que no se comen ninguna, hombres ricos en dilema existencial, mientras un pibe del interior se marea encandilado por la gran ciudad y un joven mozo la ve pasar y la padece, entre cliente y cliente.

Funciones: miércoles a las 21 horas en el teatro El Tinglado (Mario Bravo 948).

Plastificame el metaverso, de Estefanía Bianchi

Sinopsis: en el presente eterno del plástico, ¿es posible imaginar un futuro añorando el pasado, donde éste no existía? ¿Un futuro iluminado? ¿Pixelado? Del mundo clásico al metaverso, dos cuerpos entrelazados, por objetos, por el tiempo. ¿Cuál es el borde de los cuerpos? ¿Cuál es la mayor catástrofe? Reinventemos los sentidos, bienvenida la máquina, meta, meta, metaverso. Del mundo clásico, pasando por la modernidad e industrialización y culminando en el metaverso como una posibilidad futurista de manera de vincularnos, como un después de la era plástica industrial consumista.

Funciones: viernes 21.30 horas y domingos 19 horas en Área 623 (Pasco 623, CABA).