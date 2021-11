Seguí en vivo el homenajea León Gieco por su cumpleaños en el CCK y Tecnópolis

La cita, denominada "León Cumple", se desarrollará gratuitamente, desde las 20 hs, en el CCK. Seguilo en vivo.

El cantante León Gieco celebra su cumpleaños 70 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) durante esta noche de sábado y sumó otra función para el próximo domingo, en Tecnópolis. Ambos serán de forma gratuita y estarán dirigidos por Lito Vitale. Desde las 20 hs, se podrá seguir en vivo por medio de redes sociales y también por TV Pública.

En diálogo con Agencia Télam, el histórico artista señaló: "Estaré allí sentado, emocionándome, por cada artista que le pondrá a las canciones algo que a mí me faltó". Mientras que, por otro lado, en relación a su propio futuro como cantautor, lanzó: "Tengo 70 y quizás tenga la suerte de componer muchas más canciones y hacer muchos más discos".

La cita, denominada "León Cumple", se desarrollará durante esta noche en el Auditorio Nacional y tiene a una gran cantidad de artistas invitados que harán honor a la inmensa carrera de León. Entre ellos aparecen: Víctor Heredia, Ricardo Mollo, Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi, Raúl Porchetto, Javier Malosetti, Ligia Piro, Lisandro Aristimuño, Eruca Sativa, Los Tipitos, Andrés Giménez, Liliana Vitale, Bruno Arias, Mavi Díaz, Barbarita Palacios, Nadia Larcher, Andrés Beeuwsaert, BB Asul, Nico Bereciartua, Luis Gurevich, Diego Smolovich, Joana Gieco, Gustavo Santaolalla y Abel Pintos.

El festejo en Tecnópolis, por otro lado, tendrá por sede el Microestadio y desde las 18.30 hs, reunirá a Hilda Lizarazu, Nahuel Penissi, Liliana Herrero, Leo García, Dani y Cóndor, Julia Zenko, Claudia Puyó, Javier Calamaro, Miss Bolivia y Manu Sija, entre más.

Durante la misma charla, Gieco manifestó: "Agradezco que mi música sirva para acompañar la lucha por los derechos humanos, a partir de un compromiso que no siempre tuve. La verdad es que yo ya era músico antes de vivir todas las experiencias políticas que me atravesaron. Mi papá me llevaba a cantar y cantaba de todo: Elvis Presley, Antonio Tormo, Los Beatles, Los Chalchaleros". Y sentenció: "Desde que me levanto y me cepillo los dientes considero que cada cosa que hago ya es un acto político, aunque mucha gente confunde lo político con partidismo".

Seguí el especial en vivo: