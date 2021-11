Britney Spears destrozó a Christina Aguilera por evitar hablar sobre su libertad

La cantante se mostró muy enojada porque Christina Aguilera eligió guardar silencio y no hablar sobre el fin de su tutela con la prensa. Mirá lo que dijo.

Ya es sabido que Britney Spears pudo recuperar su libertad después de 13 años bajo la tutela de su padre, Jamie Spears. La reconocida cantante e ícono mundial del pop lucha desde hace años por independizarse de su padre, quien tenía todo el control sobre su patrimonio de más de 60 millones de dólares y también sobre las actividades que tenía permitido o no hacer como manejar su auto, casarse o tener hijos.

El movimiento #FreeBritney fue fundamental en el avance de la causa y Britney le agradeció a sus fanáticos por ayudarla en este proceso. Pero también criticó a quienes no lo hicieron, como Christina Aguilera.

Lo cierto es que, desde el comienzo de sus carreras, los medios de comunicación se encargaron de afirmar que ambas cantantes mantenían una fuerte rivalidad. Se conocieron a sus 11 años en el Mickey Mouse Club, en donde conocieron también a Justin Timberlake y Ryan Gosling, entre otros famosos. Las dos comenzaron con su carrera musical y siempre desde la prensa se buscó instalar la idea de que Christina estaba en las sombras de Britney y que esto le molestaba notablemente.

La comparación entre ambas era tema fijo para los medios, en donde decían que Britney era "la niña buena" y Christina "la mala", acusaban a Aguilera de copiar la estética de Britney y fomentaron la idea de que Christina envidiaba a Britney ya que cosechó un éxito mundial inmenso convirtiéndose en la "princesa del pop", siguiendo el legado de Madonna.

Britney Spears y Christina Aguilera años atrás.

Pero, ¿Qué ocurrió ahora?. Britney se mostró muy enojada con Christina Aguilera por evitar hablar sobre el fin de su tutela. Mirá lo que dijo.

Christina Aguilera evitó hablar de la liberación de Britney Spears

La cantante de "Beautiful" estuvo presente en la gala de los Latin Grammy luego de su regreso a la música después de dos años sin sacar material. Durante su paso por la alfombra roja, los periodistas le preguntaron sobre su regreso, pero no dudaron en pedirle su opinión sobre la liberación de Britney Spears. Esto parece haberla incomodado a Christina, ya que rápidamente un hombre de su equipo se entrometió en la entrevista, dijo que "no hablarían sobre ese tema" y dieron por terminada la nota.

"No puedo", fue lo primero que respondió Aguilera con cara de decepción y se retiró diciendo: "Pero estoy feliz por ella".

La destrozó: qué le dijo Britney Spears a Christina Aguilera

Britney Spears no dejó pasar la actitud de Christina Aguilera y la destrozó públicamente. "Amo y adoro a todos los que me apoyaron... ¡pero negarse a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira!", escribió Spears a través de su cuenta de Instagram y publicó el video en el que se la ve a Christina evitando hablar sobre el tema.

"13 años estando en un sistema corrupto y abusivo, pero ¿por qué es un tema tan difícil de hablar para la gente?", añadió la reconocida cantante y cerró diciendo: "Yo fui la que lo vivió. A todos los que me apoyaron y alzaron la voz, gracias… Sí, yo sí importo“.

El enojo de Britney Spears con Christina Aguilera.

Luego, Britney le agradeció a Lady Gaga, quien decidió dedicarle unas emotivas palabras a la intérprete de "Baby one more time" durante la gala de los Latin Grammy y reconoció que Britney "siempre será una inspiración para las mujeres" en la música. "Gracias Lady Gaga por tomarte tu tiempo para decir algo tan lindo. Me vas a hacer llorar. Te amo!", escribió Spears, contraponiendo su actitud con la de Aguilera.

El agradecimiento de Britney a Lady Gaga

