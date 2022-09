Difunden la lista corta de seleccionados al Booker Prize y queda afuera el argentino Hernán Díaz

La diversidad territorial y de género es el sello de la lista corta de aspirantes al prestigio premio Booker Prize, que en una nueva instancia de selección con vistas al anuncio del ganador -que será elegido el mes próximo- escogió tres varones y tres mujeres representantes de cinco nacionalidades y cuatro continentes, dejando en el camino al autor argentino Hernán Díaz, que había quedado en la primera ronda de finalistas con su novela "Trust".

La nueva lista de finalistas difundida por los integrantes del jurado quedó integrada por el escritor británico Alan Garner -que con sus 88 años años se convirtió en el autor de mayor edad en ser preseleccionado para el premio- con su novela "Treacle Walker", el escritor estadounidense Percival Everett con "The Trees", la zimbabuense Bulawayo con "Glory", la irlandesa Calire Keegan con "Pequeñas cosas como esas", el autor oriundo de Sri Lanka, Shehan Karunatilaka con "Las siete lunas de Maali Almeida" y la autora estadounidense Elizabeth Strout con "¡Ay, William!".

Si Garner gana por su novela, que cuenta la historia de un niño que es visitado por un sanador errante, recibirá el premio en su 88 cumpleaños. "Treacle Walker" es también el libro más breve de la lista, con unas 15.000 palabras.

El historiador Neil MacGregor, miembro del jurado, sostuvo durante el anuncio de la shortlist que junto a los otros integrantes del comité seleccionador estaban buscando libros en los que "suceda algo trascendental", así como novelas que "demuestren cómo la gran escritura le da forma a la situación humana".

MacGregor estuvo acompañado en el panel de jueces por el académico y locutor Shahidha Bari; la historiadora Helen Castor; novelista y crítico M John Harrison; y novelista, poeta y profesor Alain Mabanckou.

De las novelas seleccionadas, dos de ellas se han publicado en la Argentina: la de Keegan y la de Strout, que ya había ganado el Pulitzer en 2009 por "Olive Kitteridge". Editada por el sello Alfaguara, la obra recupera a uno de sus personajes emblemáticos, el de la escritora Lucy Barton -que debutó en 2016 con "Me llamo Lucy Barton" y luego recuperó en "Todo es posible". En "¡Ay, William!" narra el viaje que emprende junto a su exmarido tras descubrir un secreto familiar que, entre otros temas, plantea el misterio insondable que representa la otredad.

En el caso de "Pequeñas cosas como esas" fue traducido en nuestro país por Jorge Fondebrider y publicada por Eterna Cadencia en 2021, que ya antes había editado otras obras de Keegan como "Antártida" y "Tres luces". La obra cuenta la historia de un hombre que trabaja de vender carbón y madera y de pronto se ve involucrado en una situación de terror, que indaga en un caso que tiene relación con lo real: las Lavanderías de las Magdalenas, instituciones de la Iglesia Católica que con la complicidad del Estado irlandés alojaban a niñas y mujeres, a quienes escondían, encarcelaban, esclavizaban e incluso mataban a sus bebés.

Por su parte, "Las siete lunas" de Maali Almeida de Shehan Karunatilaka trata sobre un fotógrafo atrapado en los horrores de la guerra civil, y es su segunda novela, publicada 10 años después de la primera. Es el segundo autor de Sri Lanka en dos años en estar en la lista de finalistas de Booker, y ha escrito una novela “llena de fantasmas, bromas y una profunda humanidad”, según caracterizó el jurado.

"The Trees", del escritor estadounidense Percival Everett, trata sobre detectives que investigan una serie de horribles asesinatos en Money, Mississippi, donde Emmett Till fue linchado 65 años antes. Los integrantes del jurado la definieron como una obra "horrible y tremendamente divertida" y que "hace preguntas sobre la historia y la justicia y no permite una sola respuesta fácil".

Finalmente, la zimbabuense Bulawayo, que fue preseleccionada en 2013 por su debut "We Need New Names", vuelve a estar entre los seis finalistas con la sátira política "Glory", narrada por un coro de animales. Los jueces la calificaron como “una travesía mágica del continente africano, en sus excesos políticos y sus personajes delirantes”.

En el camino quedó "Trust", novela del escritor argentino Hernán Díaz, radicado desde hace años en Estados Unidos, que en julio fue elegida como una de las trece mejores obras de ficción en lengua inglesa en la lista larga del prestigioso premio.

El Booker Prize es uno de los galardones más destacados en lengua inglesa y cada año reconoce ficciones publicadas en Reino Unido e Irlanda: primero se anuncia una lista larga de trece libros candidatos, luego en septiembre se da a conocer la shortlist que se reduce a seis obras, y finalmente se da a conocer una única obra ganadora, que recibe 50.000 libras esterlinas. En esta ocasión ese anuncio tendrá lugar el 17 de octubre.

Con información de Télam