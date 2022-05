Atribuyen a un concejal inglés la identidad del artista Banksy y renuncia para acallar los rumores

El conocido grafitero Banksy pasó de furtivas pintadas en las calles y subtes ingleses a convertirse en una celebridad que vende su obra por millones y magnetiza el interés de empresarios e instituciones por aprovechar su visibilidad, aunque no todos obtienen rédito de su nombre: mientras se acaba de presentar una exposición no autorizada sobre sus comienzos y en la Argentina crece la expectativa por la muestra que llegará en agosto, un político del Reino Unido se vio obligado a renunciar a su cargo de concejal para aventar los rumores que le atribuían la identidad del artista callejero.

Banksy es hoy uno de los artistas más populares del mundo. Sus intervenciones en el espacio público y sucesos como la subasta de 25 millones de una obra que se autodestruyó en el mismo momento en que era rematada lo posicionan una y otra vez, dando lugar a nuevas derivaciones de su popularidad, como la muestra no autorizada “Construyendo castillos en el aire”, que a partir de hoy se presenta en la International Center of Photography Museum de la ciudad de Nueva York.

“Los organizadores y curadores desean informar a la audiencia que el artista conocido como Banksy no está involucrado en esta exposición y no ha brindado respaldo, apoyo ni obras de arte para este proyecto", aclaran los organizadores de esta iniciativa que, como si se tratara de una retrospectiva de un clásico del renacimiento italiano, está presentada a la manera de un compacto que sintetiza el recorrido del grafitero desde sus pintadas clandestinas en distintas locaciones de la localidad de Bristol, donde comenzó su gesta creativa.

De una manera convencional, es decir, sin propuesta inmersiva ni tienda de merchandising para que cada visitante se lleve un souvenir, la exposición busca recrear con una disposición austera de sus obras sobre un fondo negro, la primera década de trabajo de Banksy, de quién se desconoce su verdadera identidad e incluso su rostro,

La exposición recién inaugurada en la zona de Soho neoyorquino se suma a la que hace unos días arrancó en Santiago de Chile, "The Art of Banksy: Without Limits", otra muestra no autorizada que rinde tributo al artista urbano a través de más de 160 obras, murales y esculturas, y que funciona como antesala de "Bansky Genius or Vandal?", que llegará a la Argentina en agosto, específicamente a la Rural, tras su paso por Moscú, San Petersburgo, Madrid, Barcelona, Milán, Lisboa, Las Vegas, Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Osaka, Tokio e Hiroshima, entre otras ciudades.

Pero la fama que reviste a Banksy no acompaña de igual feliz modo a quienes están asociados a su nombre o su obra: William Gannon, un concejal de la localidad inglesa de Pembroke Dock que acababa de ser elegido a principios de este mes, tuvo que renunciar ahora a su cargo para silenciar o al menos atenuar los rumores persistentes de que él era el auténtico y hasta ahora anónimo artista callejero.

Las conjeturas, débiles, vinieron por el lado de que el hombre, de 58 años, es un artista, y su trabajo suele incluir murales públicos en lugares como parques infantiles y hospitales. Su página web, de hecho, describe su trabajo como "parecido a Banksy, no intencionadamente", e incluye una foto suya pintando con spray una rampa de monopatín en la década de 1980.

"Si yo soy Banksy, entonces todo el mundo lo es -indicó el político al Telegraph- Es tan ridículo que es divertido a carcajadas, pero también tiene un elemento siniestro. La broma es para mí".

La insinuación de que el político de una pequeña ciudad de Gales es en realidad el artista callejero más famoso del mundo es antojadiza, ya que el grafitero nunca ha realizado una obra de arte en Pembroke Dock: lo más cerca que ha estado es en Port Talbot, a unas 70 millas de distancia.

"Las afirmaciones de que yo era Banksy, que circularon en varias páginas de redes sociales, estaban socavando mi capacidad para hacer el trabajo (...) - escribió Gannon en su carta de renuncia-. La gente me pedía que demostrara quién no soy y eso es casi imposible de hacer".

Para ayudar a resolver el problema, el exconcejal ha iniciado una campaña titulada "No soy Banksy", para la cual está entregando chapas con el mensaje a los residentes locales. Su esperanza es que el proyecto pueda resolver el misterio de la identidad del artista de una vez por todas.

"Si todos los que no son Banksy usan una insignia de 'No soy Banksy' y Banksy es la única persona que no usa la insignia de 'No soy Banksy' (porque es Banksy) -afirma el sitio web del proyecto- entonces todos sabrán que Banksy es Banksy (porque no lleva la insignia". Gannon ha fabricado 300 chapas firmadas y numeradas y planea repartir 999 en total. "Las chapas también cuestionan la naturaleza de la identidad y el valor de la 'autoría' en el arte, que son preguntas importantes", dijo al portal especializado ArtNet. Otras personas que han sido acusadas de ser Banksy incluyen al fundador de Gorillaz, Jamie Hewlett, y Robert del Naja, de Massive Attack.

Al renunciar, Gannon también ha puesto fin a los planes para erigir una escultura pública en la ciudad, por temor a que la gente la destroce debido a los rumores de Banksy. "Ese proyecto está muerto", dijo a The Sun. El político fue uno de los 10 concejales en Pembroke Dock, que tiene una población de unos 9.000 habitantes. Le preocupaba que la controversia de Banksy pudiera dañar la reputación del Ayuntamiento, especialmente después de que se le culpara injustamente por un incidente con un grafiti local.

Con información de Télam