Abrió Art Dubai, una feria que se abre paso en el exotismo y los paradigmas que plantea el metaverso

(Por Mercedes Ezquiaga, enviada especial) En lo que representa su edición más amplia y ambiciosa, con la notable presencia de dos galerías argentina -Benzacar y Piedras- junto a 130 stands de seis continentes, la 16 edición de la feria de arte contemporáneo Art Dubai, de Emiratos Árabes Unidos, abrió hoy sus puertas en el esplendoroso complejo Madinat Jumeirah, una suerte de antigua ciudadela árabe, que alberga cada año el evento más destacado del calendario local, "el highlight" del emirato, en palabras de su directora ejecutiva, la italiana Benedetta Ghione, tal como definió durante la conferencia de prensa que dio inicio a las actividades.

"Saba'a AlKair" (se pronuncia sabá aljer), saludó Ghione al comienzo de la conferencia de prensa y dio así los buenos días en árabe (el idioma oficial de Dubai, aunque la mayor parte de sus habitantes hablan inglés) en la que brindó detalles de una feria que genera gran expectativa, que trae artistas de todos los rincones del globo y que "cumple un rol clave en reflexionar sobre lo que una feria de arte puede ser".

"Somos una incubadora de talento, un catalizador de la economía creativa aquí en Dubai, un convocador de grandes mentes y un punto de entrada a este vibrante ecosistema para el sector cultural en general", se explayó la curadora italiana ante un numeroso auditorio, minutos antes de que la feria abriera sus puertas oficialmente.

En Dubai, lo de "abrir puertas" es literal, cada sector de la feria, desde el área central hasta las galerías más jóvenes se encuentran distribuidas en diferentes pabellones a lo largo del complejo, cada uno detrás de grandes puertas de roble, con arabescos, llamadores y diseños, que habrá que atravesar cada vez, ya que la feria general se comunica a través de pasillos alfombrados cubiertos con grandes lámparas de caireles y de otras áreas al aire libre con vista al mar del Golfo Pérsico, una envidiable playa con arena, palmeras, hoteles y toda clase de cafeterías que ofician como zona de descanso.

"¡Argentina! Borges es mi autor favorito", exclama entusiasmado el artista turco Refik Anadol, pionero del arte y la inteligencia artificial, que se encuentra presentando en el pasillo principal de la feria su obra "Glacier dreams", una fascinante y caleidoscópica sucesión de imágenes dentro de una habitación espejada, cuyos colores y formas se inspiran en la belleza y fragilidad de los glaciares del mundo.

El artista viajó especialmente a Islandia para recolectar las imágenes que conforman esta impactante obra, y planea seguir sumando visuales en diferentes viajes a Groenlandia y Antártida, según cuenta a Télam, y así seguir engrosando la pieza que reflexiona sobre el medio ambiente. "Para mi no hay contradicción entre ser un artista que se preocupa por el medio ambiente y trabajar en arte digital y de big data. Soy como Monet, que era un artista inspirado en la naturaleza, pero estos son mis pinceles que uso todos los días. Creo que no hay diferencias", responde el turco que exhibió recientemente su obra en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Sin dudas, una de los puntos altísimos de la feria es el sector "Digital", por segundo año consecutivo presente en la feria, dedicado a los nuevos medios, la inteligencia artificial, el metaverso, los NFT, el criptoarte, la realidad virtual, entre otros soportes, en un pequeño pabellón completamente negro entre paredes y alfombras, donde se lucen las obras en su mayoría en pantallas, desde el colectivo japonées teamlab hasta el italiano Davide Quayola o la impresionante sucesión de imágenes del artista Orkhan Mammadov (Azerbaiyán), quien se propone preservar la historia de las pinturas orientales a través del Data Science.

"Creo que en lo que coinciden este grupo de artistas es que miran al pasado para entender al futuro y reimaginarlo con herramientas digitales. Este sector se propone ser una instantánea anual de 360 grados del panorama del arte digital, tendiendo puentes entre los mundos del arte y la tecnología, y explorando cómo los artistas están utilizando las nuevas tecnologías inmersivas para derribar los límites del mundo del arte tradicional", detalla en diálogo con Télam la curadora de Art Dubai Digital, Clara Che Wei Peh, escritora de arte afincada en Singapur.

Se podría enmarcar en esta línea uno de los programas más destacados de la feria, la célebre conferencia transdisciplinar "Global Art Forum", que se celebrará el fin de semana bajo el lema "Predecir el presente", según cuenta su curador Shumon Basar: "¿Qué viene luego de las redes sociales?", es uno de los interrogantes que encolumnará los debates, siempre en su vinculación con las artes visuales, que parte de las herramientas de navegación para nuestros tiempos inciertos. "Habrán escuchado en las últimas semanas un nuevo término que se está volviendo viral, 'desinfluenciar'", dijo Basar, a su turno en la conferencia de prensa con medios llegados desde todo el mundo.

La feria es ordenada en su distribución y fácil de recorrer: hay obras de toda clase de soportes, formas y estilos a lo largo de los stands de galerías provenientes de Beirut, Hamburgo, Londres, Mumbai, Nueva Delhi, Ramallah, Belgrado, Manila, Nairobi, Teherán y Buenos Aires, entre muchas otras, distribuidas en las secciones Contemporánea, Moderna, Bawwaba y Art Dubai Digital, como esa instalación colorida y de gran tamaño del artista de Almatý (Kazajistán), Askhat Akhmedyarov titulada "Motive", una larga estructura que se dobla sobre sí misma compuesta por tazas y platos tradicionales de Asia Central, unidos entre sí, casi como en equilibrio.

Llama la atención la impresionante alfombra bordada a mano de seis metros de alto del artista pakistaní Khadim Ali, titulada "In-sanity", que debió huir de su país por la guerra y se refugió en varios países hasta llegar a Australia. La casa de sus padres fue bombardeada en los años 80 y entreteje en sus producciones creativas su historia familiar, el hogar, la tierra y las creencias ancestrales, cuenta a Télam la directora de la galería Latitude 28 de Nueva Delhi.

Múltiples ojos, cada uno estampado sobre un plato de porcelana diferente, de los más diversos tamaños, observan al espectador desde la obra del artista español Carlos Aires en la galería de Estambul Zilberman, justo cuando pasa un grupo de hombres enfundados en su Dishdash -la vestimenta típica de los hombres de Dubai-, una saya blanca que no tiene cuello además de la Ghutra en la cabeza, el pañuelo usualmente de color blanco.

En el corazón de la feria se ubica un escenario dedicado a la performance, lecturas, activaciones y acciones artísticas bautizado Chaupal, en honor a ese espacio público homónimo que en los pueblos rurales del sur de Asia la gente se reúne para celebrar los placeres y compartir sus penas, y que oficia como centro de la vida comunitaria en esa región.

Allí, en Chaupal de Art Dubai, la joven artista emiratí Moza Almatrooshi (de la galería amasa con sus manos un pan que luego compartirá entre el público, tratando de imitar los gestos mecánicos que un chef -como ella- desarrollan dentro de una cocina casi sin pensar. "Además de artista soy cocinera de tiempo completo y mi performance se llama 'El alfabeto de un panadero', inspirada en cómo movemos nuestros cuerpos, en los trabajos mecánicos, en la comida como forma de lenguaje. El pan también representa nuestro cuerpo", dice a Télam la artista representada por la galería Hunna Art, que se aboca a la obra de artistas mujeres residentes en el Golfo Pérsico.

Esta sección especial de la feria invita a un viaje por el sur de Asia y a explorar el poder de la comida, los rituales y las reuniones y contará con actuaciones diarias, hasta el 5 de marzo cuando finalice la feria.

"Bienvenidos a Art Dubai -dice Pablo del Val, director artístico de la feria-: este es el lugar en el que pueden ver las regiones y comunidades que en el mundo mainstream del arte tienen un porcentaje muy muy bajo de presencia. Somos muy felices de ser la ventana a estas geografías y poder traer a Dubai lo mejor de estas regiones que tienen su propia forma de ver y representar el mundo, África, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente", enumeró.

Y continuó Del Val: "No somos exóticos, no somos la excepción. Realmente buscamos esas regiones que representan cómo se siente el sur global. Además, nos emociona la posibilidad de discutir qué es el sur global, un término que cuando comenzó a usarse hace años era polémico, se discutía si era correcto o no, y ahora es totalmente aceptado por la comunidad artística y es parte del vocabulario de todos", afirma ante un colmado auditorio..

El lujo se sobreentiende a cada paso que se da en esta ciudad, algo que tiene su correlato por ejemplo en el stand de Guerlain, que llega por primera vez a la feria: una de las casas de perfumes más antiguas del mundo, que exhibe en sus vitrinas -custodiadas por varios integrantes de un equipo de seguridad- los frascos (Bee Bottle) de fragancias que a lo largo de los años han realizado con la colaboración de reconocidos artistas, desde Yves Saint Klein, la performer francesa Orlan e incluso con la diseñadora de joyas libanesa afincada en Dubai Nadine Kansoque, que estampó sobre el envase letras árabes con la palabra amor y varios quilates de oro.

Fundada en 2007, Art Dubai es la principal plataforma para ver y comprar arte moderno y contemporáneo del Sur Global, que abre sus puertas al público del 3 al 5 de marzo en Madinat Jumeirah (con preestrenos los días 1 y 2 de marzo), realizada bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Télam