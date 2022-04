Un manuscrito de Charlotte Brontë saldrá a la venta por 1,25 millones de dólares en Nueva York

A finales de mes y luego de que fuera encontrado en una colección privada, saldrá a la venta por 1,25 millones de dólares un manuscrito inédito en miniatura escrito por Charlotte Brontë cuando tenía 13 años en el marco de una feria del libro de Nueva York.

La obra, titulada "A Book of Rhymes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself", es del tamaño de una mano y, sin embargo, contiene diez de los primeros poemas de la autora de "Jane Eyre".

El pequeño libro de poemas, fechado por la autora en diciembre de 1829, no se ha visto públicamente desde que se vendió en Nueva York en 1916.

Según un comunicado de prensa emitido por los comerciantes, las quince páginas, cosidas en sus fundas originales de papel marrón, relatan historias relacionadas con el "sofisticado mundo imaginario" de Brontë y sus hermanas.

"Escribían historias de aventuras, dramas y versos en libros hechos a mano y llenos de una escritura diminuta que pretendía parecerse a una impresión", dice el comunicado.

James Cummins y Maggs Bros son los dos marchands que venderán la obra en la Feria Internacional del Libro Antiguo de Nueva York el 21 de abril en el Park Avenue Armory.

"El manuscrito estuvo por última vez a la vista del público en 1916, y a todos nos encanta una historia de supervivencia inesperada", dijo por su parte Henry Wessells, socio de la librería James Cummins durante una entrevista con CNN y agregó: "Ahora el propietario desea asegurarse de que se conserve para las generaciones futuras y, en última instancia, se ponga a disposición de los investigadores".

Brontë y sus hermanas, Emily y Anne, escribieron algunas de las novelas más notables de la lengua inglesa, como "Jane Eyre" (1847), "Cumbres borrascosas" (1847) y "La inquilina de Wildfell Hall" (1948).

No es la primera vez que una obra de la autora se remata por una cifra millonaria. En 2011, otro de los diminutos manuscritos de Brontë se vendió por US$ 1,07 millones. Museos rivales iniciaron una batalla de ofertas por el artículo escrito en 1830, cuando ella tenía 14 años.

Con información de Télam