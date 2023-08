Robo en el Museo Británico: un trabajador de larga trayectoria es el principal sospechoso

Tras la denuncia del Museo Británico por el robo y daño de varias obras de sus colecciones, algunas de las cuales se remontan al siglo XV antes de la era cristiana, hoy ha trascendido que es Peter Higgs -el conocido curador de arte que llevaba tres décadas trabajando en el Museo Británico hasta su despido este mismo año- el supuesto responsable de esta serie de artículos que incluyen joyería de oro y gemas preciosas.

Las piezas comprometidas, que databan de entre los siglos XV a.C. y siglo XIX d.C, estaban guardadas en un almacenamiento. El miércoles, según informó la agencia de noticias AFP, la institución despidió a un empleado tras comprobar el robo y acudió a la Policía Metropolitana de Londres, que abrió una investigación que arrojó a Higgs (56 años) como el principal sospechoso.

En su trayectoria laboral de 30 años en el museo, Higgs fue el conservador de importantes colecciones de arte de la antigua Grecia, incluyendo esculturas y el período helenístico. De hecho, es conocido como uno de los llamados 'hombres de los monumentos' del museo.

También fue curador de la exposición 'Antiguos griegos: atletas, guerreros y héroes', que se presentó en el 2021 y que actualmente está de gira por otras partes del mundo.

La policía aún no ha realizado ninguna detención pero ya puso en marcha una investigación interna sobre la seguridad en las instalaciones de Museo Británico, que ahora está siendo cuestionada por algunas voces del sector. Se preguntan si el Museo Británico es apto para custodiar su valiosa colección, que consta de más de ocho millones de objetos.

Se sospecha que Higgs operó durante años sin ser detectado y que se llevó artículos de joyería de oro, así como gemas preciosas, de la colección, algunas de las cuales datan de la Antigua Roma para venderlos en la plataforma eBay. Los objetos en cuestión valen decenas de millones de libras, aproximadamente. Según el periódico The Daily Telegraph, los artículos de la colección del museo aparecieron por primera vez en eBay en 2016.

Sin embargo, la familia del curador defendió su inocencia. Su hijo, Greg, manifestó al diario que su padre "no había hecho nada". "Ha perdido su trabajo y su reputación y no creo que sea justo. No pudo haber sido él", afirmó, y agregó: "No creo que falte nada".

Con información de Télam