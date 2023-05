Posteguillo y una reflexión sobre el poder contemporáneo

El fuerte contenido histórico de "Roma soy yo" invita a la reflexión sobre la figura de Julio César, de la que se desprenden percepciones antagónicas sobre si entenderlo como un héroe o un dictador a la vez que su protagonismo en el período de la Antigua Roma invita a cavilaciones sobre cómo se pone en juego el poder en la actualidad, sobre lo que el autor consideró que no le parece adecuado evaluar el pasado con parámetros del presente.

- T: ¿Qué pensás acerca de la tensión alrededor de Julio César sobre considerarlo como un héroe o un dictador?

- S.P: No me encerraría doce años, que es mi plan, en un personaje a quien no admirase. En Julio César brillan más las luces que las sombras. Aún así entiendo que tiene sombras y que cometió algunos errores. Cuando una persona que está en el poder comete errores, estos errores afectan a muchas personas. Pero, lo que no me parece adecuado, es evaluar a una persona de hace 2050 años con parámetros del presente y sin entender que las palabras no significan lo mismo ahora. Entonces, el término dictador existía en el conjunto de leyes del derecho romano como la opción que tenía el senado de nombrar a una persona durante "x" tiempo para resolver una crisis, lo cual no era algo que ellos consideraran anti democrático. Otra cosa es la decisión de perpetuarse en ese cargo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero cuando usamos la palabra dictador hoy día y pensamos en un dictador de nuestro entorno, de nuestro tiempo: ¿Qué es lo que tienen en común todos los dictadores del siglo XX y XXI? Que aniquilan, que asesinan a sus opositores. Los matan. En todas las dictaduras modernas, cuando llegan al poder asesinan de forma muy cruel y sistemática. Ocurrió con Hitler, lo hace Putin, no creo que haya mucha gente que pueda decir algo en Corea del Norte contra el poder sin que la maten. Entonces intentar ver o considerar a César de esa forma es errónea. Hay un momento que hay una guerra civil. César gana porque es un genio militar. ¿Qué hace con respecto a todos los opositores políticos que se han opuesto con él? Les perdona la vida. ¿Si no quién iba a rodearlo en el año 44 (a. C.) el 15 de marzo y apuñalarlo?¿Es eso lo que hace un dictador del siglo XXI? No. Entonces, tiene un punto de magnanimidad en la victoria que no es el concepto nuestro. Es un personaje mucho más complejo.

- T: ¿Considerás que hay un pasaje en la historia universal de un poder más personificado a otro más corporativo?

- S.P: Creo que hoy día sí que hay cancha para los personalismos. Hay líderes políticos que además, a veces, se presentan a las elecciones con una especie de vacío de contenido político y como si votarlos a ellos o a ellas fuera una especie de acto de fe "tu vótame a mí, que yo arreglaré los problemas porque yo soy yo". Entonces sí creo que hay personalismos. Sí que ha habido una evolución en negativo en la oratoria, hablan mucho peor que Cicerón, Pompeyo y César.

Con información de Télam