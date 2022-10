Por primera vez se realiza un festival de arte y tecnología en el metaverso

Obras de Marta Minujín, Miguel Ángel Vidal, Eduardo Mac Entyre, Gyula Kosice, Alberto Bastón Diaz o Eduardo Rodríguez, entre otros tantos reconocidos artistas, integran el mundo del criptoarte que tendrá como gran evento el primer festival de NFT geolocalizados en la ciudad de Buenos Aires y el metaverso, del 7 de octubre al 7 de noviembre, impulsado por la innovadora empresa UXArt.

Obras en realidad aumentada, galerías de arte, portales inmersivos, NFTs geolocalizados en Buenos Aires y el metaverso serán parte de este evento artístico, que será accesible desde la plataforma Decentraland, un mundo digital en línea que combina la vida social con criptomonedas, NFT y bienes raíces virtuales y emula al mundo real pero cuya característica es ser descentralizado, y se asemeja a la dinámica desarrollada en los juegos en línea.

Para ingresar a este mundo habrá que registrarse y contar con una billetera virtual (que puede estar en cero) y un avatar. Luego ingresar al evento llamado "Xreal metaverse" y "teletransportarse", como se dice en la jerga de este mundo virtual 3D, a la Plaza principal de NFTs y acercarse a la casa museo Metro-UXArt -inaugurada en agosto pasado durante la Semana del Arte de Decentraland-, donde se podrán recorrer las obras exhibidas.

En cuanto al concurso, se invita a los asistentes a encontrar estas obras de arte NFT únicas en Buenos Aires, "al mejor estilo Pokemon Go", como metaforizan los organizadores. Para ello se puede descargar la app del museo virtual UXArt al teléfono celular (con giroscopio y gps), ingresar al canal del evento "Metro xreal metaverse" y acceder al icono del mapa del festival.

Organizado por UXArt, Decentraland, Metro (con la radio Metro 95.1, la primera en transmitir desde el metaverso, como consignan) y el medio especializado El ojo del Arte se invita "a vivir experiencias virtuales a través de realidades extendidas" del mundo del criptoarte.

Más de 50 artistas visuales, entre los que además están Kenneth Kemble, Dora Isdatne, Rafael Parratoro, Antonio Romero, Cristian y Roger Mac Entyre, Rogelio Polesello, Perla Benveniste, el especialista en criptoarte Alberto Echegaray Guevara se integran a este museo cuya estructura arquitectónica, ubicada en unas parcelas de Decentraland, se corona con una réplica escaneada de "Ciudad aeroespacial" de Kosice, que flota por encima.

Las obras con las que se puede interactuar, escaneadas y modelizadas en 3D para el museo, son parte del proyecto que desarrolla el laboratorio de tecnología y arte UXArt, radicada físicamente en la isla El Descanso del delta del Tigre en sus 40 hectáreas donde confluye paisajismo, jardines, flora nativa, arte al aire libre -como las obras de Pablo Reinoso o Marie Orensanz-, gastronomía, eventos sociales, cuyos anfitriones son Claudio Stamato y Felipe Durán.

El concurso propone encontrar los NFTs en 3D en ambos metaversos y luego compartirlos en las redes con los hashtags #metro951 y #metroxrealmetaverse. De las imágenes subidas se elegirán las cinco más creativas y el premio será un ticket para el Festival XReal.

Creada por el colombiano Felipe Duran, CEO de la empresa, junto al productor Gustavo Errico y Beto Resano, a cargo de la innovación y desarrollo, la empresa que explora distintos modos de experimentar desde nuevas estrategias a ser implementadas a través de medios digitales -hologramas, NFT, realidad aumentada, por ejemplo- tuvo en noviembre de 2019, con el mapping sobre el obelisco de las obras de Julio Le Parc, un momento inaugural de gran visibilidad pública. El evento tuvo su regreso en 2021 con la proyección en formato de mapping y holograma sobre la vegetación en el Festival Xreal.

"Llegamos para innovar la manera de ver a la cultura, el arte, la tecnología y el espacio público", declaran los fundadores sobre el "laboratorio tecnológico y artístico creado para trabajar en línea de manera virtual y física".

Recientemente participaron en la primera muestra dedicada al arte digital y el mundo cripto en la historia de la Bienal de Venecia con obras de Kosice, Le Parc, Vidal y Alberto Echegaray Guevara, en el Pabellón de Camerún que presentó "The times of the chimeras", artistas seleccionados entre más de 500 de todo el mundo por la Organización Autónoma Descentralizada de Cripto Arte Global.

Con información de Télam