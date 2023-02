Pecoraro: "Me propongo dar visibilidad en una lista electoral a las personas que vivimos con VIH"

En coincidencia con la circulación de su primera novela, Gustavo Pecoraro lanza su precandidatura como diputado del Partido Socialista Obrero Español a la Asamblea de Madrid para "dar visibilidad en una lista electoral a las personas que vivimos con VIH" y aportar a "una Madrid feminista y diversamente orgullosa, donde la bandera arcoíris ondee junto a la de color rojo del PSOE", sostiene.

En su cuenta de Twitter, donde el último 10 de febrero compartió su lanzamiento como precandidato, @gustavopecoraro se define: "Escritor, periodista, guionista, poeta. De nadie y de todes. Vivo con VIH y soy feliz. Las mariconas no somos varones". Y le dice a Télam: "No soy una X, soy una marica. Quiero elegir más allá de una M o una V en un casillero. Pero también más allá de una X".

Maricona, no varón, cuenta que viene del libro "Las lesbianas (no) somos mujeres. En torno a Monique Wittig" que lo llevó a "pensar el tema de la trampa del binarismo y cómo me encontré encerrado en un lugar que no me reconozco. Vos podrías decir que soy homosexual o gay, pero yo me siento mucho más cómodo identificándome como un o una marica, o un puto. Bien distante de lo que es ser un 'varón', palabra que detesto. La trampa del binarismo es que el varón y la mujer deja afuera no sólo a las personas trans o no binarias, sino a todas aquellas que nos sentimos maricas, o a aquellas que se saben tortas, lesbianas, o las formas de identidad que cada cual se construya".

Pecoraro volvió a Madrid en junio de 2021 pero ya había vivido en la ciudad española entre 1998 y 2010. Y aunque ahora está en plena campaña como precandidato a diputado por el PSOE, confía que tiene ganas de volver a Buenos Aires para presentar su novela "De querer así" y para la Marcha del Orgullo en noviembre próximo. El escritor participó de su primera edición en 1992.

"Una de las cosas que me estimuló dar el paso a presentarme fue pensar que debía dejar de tener una mirada crítica desde fuera e intentar exponer mis ideas dentro de las estructuras del PSOE partido que desde la época del gobierno de Rodríguez Zapatero fue una referencia. Es cierto que luego con el 15M también me interesaron otras experiencias", cuenta sobre el por qué de su candidatura.

"Estoy cansado que la derecha se autoproclame defensora de las mujeres y las personas LGTB. Es la hora que rescatemos el voto de las personas LGTBI de las papeletas del Partido Popular. Me produce un inmenso dolor contemplar que aquellos que se han opuesto a cualquier avance en los derechos LGTB sean sin embargo beneficiarios de una corriente electoral del colectivo de gais, lesbianas, bisexuales y trans, que olvida quien luchó y consiguió estos derechos", señala.

Para Pecoraro, "en esencia Madrid es una plaza que habitan muchas personas LGTBI, feministas o que viven con VIH", por lo que es necesario ampliar su presencia. "Quiero aportar a la candidatura que encabeza Juan Lobato por una Madrid feminista y diversamente orgullosa, donde la bandera arcoíris ondee junto a la de color rojo del PSOE, donde las personas que vivimos con VIH no tengamos que escondernos y podamos plantarle cara a quienes destruyen la sanidad pública", dice.

Lo de sanidad se ha vuelto una cuestión central: Madrid atraviesa masivas protestas en defensa del sistema público de salud por la falta de recursos y los médicos hacen huelga desde noviembre pasado. Por eso mismo Pecoraro advierte que "nuestra calidad de vida que se debe a las políticas sanitarias y el personal sanitario que nos atiende desde el sector público, garantizando nuestra medicación y nuestros controles".

