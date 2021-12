Llega a Tecnópolis una muestra con las fotos más representativas del fotoperiodista Eduardo Longoni

Las fotos más representativas tomadas por Eduardo Longoni a lo largo de 40 años de carrera serán parte de la muestra "Una mirada honesta", que se inaugurará mañana a las 16 en la Sala Orgullo Nacional de Tecnópolis, e incluirá una serie de actividades que formarán parte de un documental en torno a su figura y su obra y está en proceso.

En el marco de esta inauguración, mañana a las 17 habrá una charla entre Longoni y la Doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la historia del fotoperiodismo en Argentina Cora Gamarnik donde dialogarán sobre la obra del reportero que inició su actividad profesional como fotógrafo en la Agencia Noticias Argentinas (NA), y en 1981 fue uno de los fundadores de la exposición "El Periodismo Gráfico Argentino", la muestra de mayor prestigio del fotoperiodismo argentino.

En diálogo con la muestra, el sábado 11 de diciembre habrá una performance diseñada especialmente por el grupo "Fin de un Mundo", un colectivo artístico-político, autogestivo, plural e independiente que acciona poéticamente en el espacio público con el propósito de interpelar la realidad, y se podrá ver desde las 17 con repeticiones hasta las 20.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La muestra estará exhibida del 4 al 12 de diciembre y forma parte de un proyecto documental que llevará el mismo nombre y se estrenará el año próximo con el objetivo de recorrer sus 40 años como fotoperiodista, acompañado por colegas y artistas con quienes pone en contexto sus fotos más emblemáticas.

Durante esta búsqueda, Longoni descubre que su madre guarda una caja con 300 fotos de su infancia, junto con cuadernos de su escuela primaria. Este encuentro con sus orígenes va a resignificar su trayectoria y enfrentarlo a un nuevo desafío profesional.

El proyecto fue ganador en Ventana Sur 2019 y cuenta con el apoyo del Incaa y Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una producción de Paimún Cine, Mascaró Cine, SIGIL - Comunicación & Sociedad, de Argentina; y Laima Productions, de Colombia.

"Me interesa mucho la historia argentina y desde ahí miro todo, ese bagaje me permite entender lo que pasa, centrar la imagen, buscarle un marco. Por eso miro con cierta extrañeza a quienes van de guerra en guerra y su capacidad de entender lo que fotografí­an, lo que miran. Cómo no confundir las implicancias de cada conflicto", dijo Longoni a Télam en 2017 al publicarse su libro "Imágenes apuntadas", en el que repasa 35 años de historia argentina reciente y su oficio de reportero gráfico a través de 38 imágenes que acompaña con textos y anécdotas que completan cada cuadro.

Para visitar la muestra se pueden sacar entradas en www.tecnopolis.gob.ar/entradas/.

Con información de Télam