La Fundacion Leer lanza una campaña para empoderar infancias a través de la lectura

Para celebrar su 25° aniversario, la Fundación Leer, una organización no gubernamental que busca promover la lectura infantil y que todos los años celebra la conocida Maratón Nacional de Lectura, lanzó la campaña "Leer te empodera", que busca impulsar la lectura como una forma de fortalecer las capacidades, la confianza y el protagonismo de los niños y niñas.

"La lectura les da recursos para ser personas creativas, capaces de dialogar y de hacer valer sus derechos. Abre la posibilidad de soñar un futuro mejor y es condición para que puedan estudiar e insertarse en el mercado laboral. Necesitamos que crezcan entre libros y lecturas, para así enfrentar los desafíos del mañana y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia, tan necesarios en este contexto", sostuvo la Directora Ejecutiva de Fundación Leer, Patricia Mejalelaty.

Desde el equipo de Fundación Leer, explicaron que "la palabra escrita es el corazón de nuestra cultura": "De modo que quienes no logren leer, no puedan o no tengan las herramientas para participar de las experiencias sociales de lectura y escritura, quedan relegados"

Bajo el lema "Leer te empodera", la Fundación explicó cómo la alfabetización y el acceso a la práctica de la lectura desde los primeros años de vida fortalecen a las personas. Para dar cuenta de esta hipótesis, en el marco del lanzamiento de la nueva campaña, difundieron beneficios y aptitudes que genera el hábito de la lectura.

"Leer es uno de los aspectos fundamentales de los derechos humanos y la realización personal de los individuos. Leer es fundamental para relacionarse con los demás, ya que refuerza las habilidades sociales y empáticas. Leer contribuye a entender la realidad y vivirla con mayor integridad. Leer ayuda a reconocer el poder interior de cada persona y así resolver mejor la cotidianeidad, especialmente en entornos vulnerables. Leer es un ejercicio de libertad del individuo", sostiene el documento de la Fundación entre otros puntos.

Durante 25 años de trabajo de la Fundación Leer en la Argentina 2.508.358 niños, niñas y jóvenes se beneficiaron con sus programas educativos, indicó la organización.

Además, precisó que, en el marco de su acción, fueron creados 3.861 espacios de lectura provistos de libros infantiles y juveniles; y distribuidos 2.569.273 libros nuevos en instituciones educativas y otras organizaciones de la comunidad.

La Fundación, en su recorrido, también capacitó a 27.613 adultos para fortalecer la enseñanza de la lectura y de la escritura, y 854.587 chicos y chicas accedieron a libros digitales en plataforma Leer 20-20.

Con información de Télam