Homenaje a Tomás Eloy Martínez en el segundo día de la Feria del libro de Rosario

En el segundo día de las actividades en la Feria internacional del Libro de Rosario se destacó un homenaje a Tomás Eloy Martínez y la recuperación de su legado en el periodismo narrativo, a cargo de uno de sus hijos, el periodista y escritor Ezequiel Martínez, y del escritor chileno Juan Pablo Meneses, quienes destacaron la relevancia y la influencia del trabajo periodístico y literario del autor de "La novela de Perón" y "Santa Evita".

Ezequiel Martínez, director de la Fundación el Libro, habló sobre la larga trayectoria de su padre en el periodismo y sobre cómo éste se convirtió en una referencia para la actualidad; al tiempo que compartió su experiencia personal con Tomás Eloy Martínez, destacando cómo se acercó a la literatura y al periodismo a través de su biblioteca.

"Yo soy uno de los siete hijos de distintas esposas que tuvo mi padre. Soy el tercero y el único que siguió el camino del periodismo y la lectura, lo que me acercó mucho más a él ", aunque "cuando partió al exilio yo tenía unos 12 años, en 1975, y crecí sin él, lo veía ocasionalmente en Caracas, donde se había exiliado", pero "dejó una enorme biblioteca en casa y esa fue mi puerta de entrada al mundo de la lectura", resaltó.

Por su parte Meneses, autor de "Equipaje de mano" y fundador de la biblioteca portátil, quien convirtió a Tomás Eloy Martínez en personaje de algunas de sus novelas, hizo énfasis en la importancia de desconfiar de los documentos y en cómo la literatura y el periodismo pueden confluir para generar una nueva perspectiva narrativa.

Durante el evento se mencionaron temas presentes en la obra periodística y literaria de Tomás Eloy Martínez, además de la utilización y manipulación de la documentación, la investigación y la creación de una narrativa más literaria en el periodismo.

Ezequiel Martínez contó una experiencia sobre el tema: "Una vez le hice una entrevista a Juan Carlos Gené, el famoso dramaturgo, y se la di a mi papá, para ver qué le parecía. Y yo había escrito 'Juan Carlos Gené, habla despacio, hace pausas' Mi papá me preguntó: '¿cómo hablaba Gené?' Yo le contesto: 'era como que se quedaba callado, pensando y después soltaba la respuesta'. Y él me dijo y si en vez de poner eso escribís: 'las palabras le salen cansadas, como desperezándose de largos silencios'. Eso a mí me quedó grabado, era una línea que me transformó todo. A partir de ahí intenté, no sé si con buena o mala suerte, contar las cosas de una manera más literaria", explicó el director de la Feria del Libro.

Entre otros temas durante el homenaje se discutió sobre la importancia de la literatura y el periodismo narrativo. Se abordaron temas como la mezcla entre realidad y ficción en la literatura, la relevancia de la sensibilidad y la verosimilitud en las historias, y el papel de Tomás Eloy Martínez en la literatura latinoamericana y el periodismo.

Para Meneses Martínez fue una figura importante en la literatura latinoamericana: "Tomás estuvo con el boom de la novela latinoamericana, era muy joven pero participó ahí, en toda la construcción del mito, digamos. Y después estuvo también en el boom más chico de la crónica latinoamericana", destacó.

Durante la charla también se habló de su maestría para combinar elementos de realidad y ficción en sus obras y cómo esto contribuyó a una forma más profunda de entender y sentir la historia y la realidad que se narra.

También se reflexionó sobre el periodismo narrativo y cómo este tipo de periodismo busca ir más allá de la superficie de las noticias para encontrar una comprensión más profunda y compleja de los acontecimientos.

Con información de Télam