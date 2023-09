En una muestra de colonialismo, un museo alemán pide a personas blancas restringir su visita

Un museo de Alemania, que exhibe una muestra sobre colonialismo, pidió a las personas de color blanco que restrinjan su visita a una pequeña sección de su exposición los días sábados y durante algunas pocas horas con la intención de reservar un espacio cuidado para las personas no blancas, pero la medida recibió críticas por considerarla "excluyente" y una forma de "racismo contra los blancos".

La medida del museo Zeche Zollern de Dortmund se tomó en el marco de la exposición "Esto es colonialismo" y no se trata de una "prohibición" sino de un "pedido", como lo define la institución, según lo citado por el diario Der Spiegel. En tal sentido, la iniciativa no se propone "discriminar" sino "reservar" un espacio seguro de reflexión para los no blancos precisamente en una muestra que busca poner en cuestión el racismo en la vida cotidiana.

"Para las personas que han experimentado el racismo, el proyecto expositivo "Esto es colonial" en el museo Zeche Zollern de Dortmund debería ser un lugar muy especial. Finalmente, aquí se analiza cómo abordar la historia colonial en la vida cotidiana. Para que podáis visitar el taller tranquilamente y entre vosotros, el museo ha establecido un horario especial para vosotros (sábados de 10 a 14 horas)", sostienen desde la organización e insisten que se trata de cuatro de un total de 48 horas por semana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, el museo se enfrenta desde hace varios días a comentarios en redes sociales que lo acusan de "racismo contra los blancos" y consideran la decisión como discriminatoria. Frente a las críticas, desde el museo señalaron que no entrarán en un intercambio con personas que sólo quieren instalar el odio y una vocera de la Asociación Regional Westfalia-Lippe (LWL), a la que pertenece el museo, volvió a explicar que la medida busca "dar a las personas afectadas por el racismo un espacio protegido en el que puedan retirarse e intercambiar ideas abiertamente".

Barbara Rüschoff-Parzinger, responsable de cultura del museo, afirmó al mismo diario alemán que "las personas que sufren racismo en nuestro país lo hacen los siete días de la semana. Nosotros, en cambio, pedimos mayor consideración cuatro horas semanales respetando este espacio protegido. Realmente no se puede comparar eso. Sólo queremos el derecho a probar el concepto de espacio protegido como parte de nuestro taller sobre el tema del colonialismo".

Respecto a la propuesta de restringir el acceso por cuatro horas, contó que "por regla general, nuestros visitantes reaccionan con comprensión. Cualquier persona que desee visitar nuestro taller en este momento a pesar de esta solicitud no se verá impedida de hacerlo", aseguró. El museo planea buscar asesoramiento legal frente a las críticas y las acusaciones.

Con información de Télam