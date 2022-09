El escritor Hernán Rivera Letelier ganó el Premio Nacional de Literatura de Chile 2022

El escritor, poeta y minero Hernán Rivera Letelier es el ganador del Premio Nacional de Literatura de Chile "por su capacidad de retratar y poner en valor el imaginario e identidad del Norte de Chile, de su territorio y de su gente", informó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de ese país.

"El artista nace y no se hace, la obra se hace y no nace. Cuando uno descubre que tiene cierta sensibilidad artística tiene que trabajar en pos de esa sensibilidad y yo no tiré nunca esa toalla. Hay quienes creen que los autodidactas escriben por la gracia divina y no, el autodidacta tiene que estudiar y leer más que cualquier académico", dijo el autor de novelas como "Fatamorgana de amor con banda de música" o "El hombre que miraba al cielo".

Nacido en la ciudad central de Talca en 1950, Rivera Letelier se mudó rápidamente con su familia a Algorta, en el norte de Chile, y en esa región situó principalmente sus novelas, en las que se destacan historias ambientadas en la pampa nortina.

El escritor, que se refiere a sí mismo como un boxeador hijo de predicador, ganó en 2010 el XIII Premio Alfaguara de Novela por su obra "El arte de la resurrección".

Se trata de una obra ambientada en el desierto chileno entre el 30 y 40 del último siglo, cuenta las andanzas del Cristo de Elqui, un hombre semi analfabeto que se creía la reencarnación del hijo de Dios, al que tomaban por loco pero que "cuando predicaba se las traía" y le atribuían el don de hacer milagros.

"No puedo escribir sobre otra cosa. El desierto soy yo. Prácticamente nací ahí, hace 45 años. Toda mi obra se funda en torno a ese paisaje tan hostil y circunda a los hombres que lo conquistaron y a las hembras sin cuyo aporte social la conquista hubiera sido mucho más dura", había asegurado en ese momento.

El premio fue decidido por un jurado compuesto por la ministra de las Culturas Julieta Brodsky, la rectora de la Universidad de Chile Rosa Devés, la representante de la Academia Chilena de la Lengua María Eugenia Góngora y la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (representante CRUCH) Elisa Araya, además los designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el último premiado, el poeta Elicura Chihuailaf.

Entre sus obras también se encuentran "El vendedor de pájaros", "La muerte es una vieja historia", "La muerte tiene olor a pachulí", "La muerte se desnuda en La Habana" y la más reciente "El secuestro de la hermana Tegualda", publicada en 2021.

Con información de Télam