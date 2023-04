Dos muestras evocan desde la imaginación la importancia del agua, en Palacio de las Aguas Corrientes

Una instalación lumínica y una muestra fotográfica que reúne la obra de artistas internacionales, y vinculan al ser humano de una forma evocativa y reverencial con el agua, se exhiben en el Palacio de las Aguas Corrientes, ubicado en el barrio porteño de Balvanera.

Se trata de la instalación "Un sueño líquido" de la artista Jimena Fuertes, y de "Tributo", una exposición fotográfica que reúne a 7 artistas internacionales en su fotogalería a cielo abierto, inauguradas ayer, en el marco del programa AySa Cultura.

La instalación lumínica, interactiva y sonora "invita a sumergirnos, explorar y fluir entre mensajes oníricos, en un ambiente íntimo; un lugar donde detenernos, estar en un ahora real y presencial, para acceder al universo que vive en nuestra imaginación", se informó en un comunicado.

"Un sueño líquido" es una experiencia sensorial donde figuras geométricas se transforman en el mundo acuático, sienten su movimiento, se sumergen en él y en la transición buscan reflejarse en otras formas.

La artista explica la razón por la que esta instalación tomó como elemento de inspiración el agua: "Me pareció un tema importante, no sólo por la contaminación de ríos, océanos, o porque aparecen plásticos, sino porque sigue habiendo lugares en todo el mundo donde no hay acceso el agua, y entonces tampoco tienen acceso a otras posibilidades".

"Cuando no tenes espacio para poder pensar en otras posibilidades, tu imaginación también está restringida, entonces Un sueño líquido habla de las posibilidades y de la imaginación", completó.

"Es algo innovador para el museo. Nunca tuvimos una muestra que combina iluminación, reflejo y música. La obra llega a las personas desde distintos lugares y distintos sentidos", sostuvo Mayra Mariani, directora de Relaciones Institucionales de AySA.

Con esta obra, Jimena Fuertes muestra en el Museo del Agua una adaptación y reformulación de la instalación exhibida en el año 2022 en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat con la curaduría de Sandra Rojas y el apoyo de CorvusArt.

Esta muestra se exhibe en Riobamba 750, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17.

En tanto, la muestra fotográfica "Tributo", que se exhibe en la Fotogalería a cielo abierto del Palacio de las Aguas Corrientes, y curada por el artista Alejandro Chaskielberg, reúne la obra de siete fotógrafos internacionales de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Argentina, quienes abordan diversos temas medioambientales y buscan generar conciencia para poder habitar un planeta más sustentable.

Así se exhiben fotografías de Celine Frers, Helen Glazer, Nadia Huggins, Sergey Pesterev, Diewke Van Den Heuvel, Rodrigo Terrén y Sofía Lopez Mañan, quienes con sus imágenes muestran la belleza y potencia en el vínculo generado entre las personas y su entorno natural.

La artista y activista medioambiental Diewke Van Den Heuvel de Países Bajos, expone una potente imagen de manos sosteniendo un trozo del glaciar Aletsch en los Alpes suizos, como parte de su proyecto de largo plazo “Corazón derretido” (Melting Heart) que aborda el retroceso de este glaciar debido al cambio climático.

Por otra parte, la fotógrafa Nadia Huggins de Trinidad Tobago documenta, en su proyecto “Circa No Future”, la interacción de los niños con el mar y captó una imagen en movimiento de una persona envuelta por agua arremolinada.

El fotógrafo argentino Rodrigo Terrén, quien se especializa en fotografía nocturna y lleva años recorriendo y fotografiando diferentes ríos y espejos de agua en Argentina, utilizó la técnica de larga exposición combinada con linternas para generar un ambiente de fantasía donde el agua es protagonista de la escena.

La noche y sus colores también son fuente de inspiración para la artista argentina Celine Frers, quien exhibe una cautivante imagen de la cascada Diana como parte de su proyecto “Sueño de una noche de Verano”, acercándonos una visión onírica de su infancia en el campo en la provincia de Corrientes.

Una impactante imagen del hielo antártico es la que capturó la fotógrafa estadounidense Helen Glazer cuando trabajó en remotos campamentos científicos en la Antártida y tuvo acceso a áreas protegidas para fines científicos.

Una poderosa imagen en el lago Baikal, que tomó el fotógrafo ruso Sergey Pesterev para su proyecto El Reino de Hielo (Kingdom of Ice) integra también la muestra.

Este lago es considerado el más antiguo y profundo del mundo y además contiene el 20% de las reservas de agua dulce líquida disponibles.

Sofía Lopez Mañan, artista nacional, presenta una imagen aérea de ballenas francas durante la época de apareamiento en la Península Valdés, como parte de su proyecto “El libro de la Naturaleza”.

La Fotogalería a cielo abierto del Palacio, ubicada en avenida Córdoba 1950, es una propuesta de arte público que busca sensibilizar sobre la cultura del agua, su valor y la importancia del cuidado del ambiente, a través de la fotografía contemporánea.

Con este propósito se exhiben imágenes de amplio desarrollo tanto visual como conceptual de artistas nacionales e internacionales, todas ellas de gran potencia para llegar a todos los públicos.

Con información de Télam