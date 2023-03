Artista y científico: un especialista en genética molecular poetiza la biología en sus obras

Con la intención de difundir y poetizar el mundo biológico a través de obras digitales, el artista argentino y biólogo especialista en genética molecular Ariel Wilner presenta su exposición "Neotenia", que inaugura el próximo 30 de marzo en el espacio Munar de La Boca, donde descubre la belleza oculta de las moléculas y el misterioso mundo orgánico del cual casi no se tienen representaciones gráficas.

A través de obras de arte realizadas con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial, el artista y científico crea producciones que indagan sobre el universo biológico invisible que nos rodea, ese mundo microscópico que no es posible ser observado de manera directa, mientras utiliza al arte como vehículo de divulgación científica.

Curada por Juan Pablo Ferlat, la exposición reúne 30 obras multimedia en pantalla de LED de gran tamaño (dos metros por dos) además de treinta obras digitales impresas en papel, que conforman la producción más reciente de Wilner.

"La ciencia habla mucho de lo que sabe, pero no habla de lo que no sabe. Eso es lo que a mí me entusiasma explorar, lo que falta. Por ejemplo, la ciencia no puede llegar a explicar cómo es que de nuestro cerebro salen efectivamente las palabras o la imaginación, sabe qué mecanismos ocurren, pero no cómo ocurre. En este sentido mi obra busca conmover porque desde la fuerza de la imagen intento, además, aportar contenido para buscar cuestionarnos sobre diferentes temas de interés para el mundo", explica el propio artista.

Con una carrera de base científica, este biólogo de 62 años encontró en el arte contemporáneo una manera de expresar creativamente sus inquietudes acerca del mundo molecular: esta búsqueda lo llevó a generar diferentes piezas y en 2020 creó "The Challenge of Life", una obra que busca generar conciencia sobre el hambre en el mundo.

En referencia al título de la muestra, la "neotenia" es un proceso estudiado por la biología evolutiva por el cual una población adulta conserva características del estado juvenil. Por ejemplo, la creatividad que permite a científicos y artistas explorar territorios desconocidos en búsqueda de nuevas ideas y descubrimientos, puede ser entendida como la capacidad neoténica de mantener "la puerta de la imaginación" abierta como en la niñez.

"La muestra 'Neotenia' toma prestada esta idea de la biología para enunciar que mantener el acceso a la creatividad y la extensión de la curiosidad en la vida adulta es de suma importancia para que la humanidad pueda dar respuestas innovadoras a los nuevos problemas que surgen de la civilización contemporánea", explicaron los organizadores de la exposición en un comunicado.

Si bien su obra se ha exhibido anteriormente en The Brick Lane Gallery London, en 2016, y en la Bienal Internacional de Ciencia, Arte y Tecnología BIT en 2020, es la primera vez que Wilner presenta su producción artística en Argentina que, bajo el título "Neotenia", podrá visitarse del 31 de marzo al 9 de abril, de 12 a 19, en Espacio Munar Arte, Avenida Don Pedro de Mendoza 1555, en el circuito artístico de La Boca, con entrada libre y gratuita.

Con información de Télam