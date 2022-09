Agustín Valle: "Los dispositivos conectivos forman una subjetividad epocal"

En su libro "Jamás tan cerca", editado por Paidós, Agustín Valle sostiene que la forma constante en la que se chequean las pantallas de los dispositivos es el chequeo de la propia existencia ¿cómo pensar, entonces, a las personas que no usan redes sociales? ¿Viven menos enajenadas? ¿Es una forma de rebelarse?

Mediósfera, actualidad y alienación. La pregunta que persiste es si hay modos de salirse de la burbuja, o al menos intentarlo. No usar redes sociales o no tener teléfono, ¿es un modo de estar menos alienados y de, como dice el autor ejercer la presentificación? ¿O es simplemente un acto de rebeldía sin ningún impacto sustancial en las prácticas que habitamos dentro de la mediósfera?

T: Vos decís en el libro que el chequeo de pantallas es un modo de chequear nuestra propia existencia. ¿Cómo podemos pensar a las personas que no tienen redes sociales? ¿Se sobreponen a esta humanidad?

A.G.: Creo que hay una testarudez muy simpática. Me pregunto cuánto una persona no usa WhatsApp o no tiene: quizás no tiene pero usa el de la pareja. Hay un gesto, pero en algún lugar se escapa. Me parece simpático y valioso, pero no veo que haya creación de modos de vida disidentes o resistentes. Los dispositivos técnicos forjan una subjetividad y esa subjetividad es epocal. Todo el mundo tiene celular, salvo un par que se dan el lujo de no tener, porque hay que poder darse ese lujo. Es pertinente observar que donde hay oferta permanente de cosas, la mediósfera, hay también una demanda permanente. El capitalismo ya no exige tanto estar una cantidad de tiempo en un lugar, como sí estar disponible. Estar disponible, todo el tiempo, para algo.

T: Hacer política o ser seres políticos, ¿es una respuesta contestataria a la vida hiperconectada?

A.V: Me parece importante diferenciar la política de lo político. Pienso la política como una instancia de lo actual, compuesta por un conjunto de instituciones y de prácticas, formalmente destinada a tramitar lo público. Y lo político como la dimensión donde se tramitan las relaciones de fuerza en la sociedad: entonces algo puede ser político y tener efectos políticos sin participar de "la política". Creo que es muy complejo definir cómo entendemos lo político, pero sí, creo que lo político presentifica.

Con información de Télam