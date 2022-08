Abrió la muestra de Banksy, "ese artista que nos está trolleando todo el tiempo"

(Por Mercedes Ezquiaga) "Banksy es un artista que nos está trolleando todo el tiempo", dice de la exposición "Banksy Genio o vándalo" que tiene lugar en La Rural el responsable de montaje, Francisco González, británico, en alusión a la audaz operación que el artista ejecuta una y otra vez, ya sea para burlarse permanentemente de alguien, boicotear algo, subvertir los sentidos, como por ejemplo vender obras por millones y destruirlas en vivo, al momento exacto de la subasta, o convertir un mega parque abandonado en un Disney tétrico y cobrar la entrada, o criticar salvajemente el consumismo y luego comercializar merchandising.

La mega muestra de Banksy en Argentina, inédita en el país, incluye 70 obras autenticadas por el artista -prestadas por sus respectivos coleccionistas- pero no cuenta con la autorización del grafitero, por lo que lleva el sello de "No oficial", y por otra parte, si bien es un artista reconocido en el mundo por su arte callejero, no hay ningún mural -lógicamente- puertas adentro del predio, sino serigrafías, grabados, esculturas, dibujos y óleos, que es prácticamente lo opuesto del street art, porque todo, alrededor de Banksy, es contradicción.

¿Es Banksy un artista antisistema? "Bueno, es parte de su contradicción permanente. El tipo critica el consumo pero a su vez genera tiendas para comprar merchandising; a su vez esas regalías van a los refugiados. Sí que genera todo un sistema de movimiento de dinero, además de que vende sus obras por millones. Su impronta es la contradicción, es desencajarte y hacerte ruido todo el tiempo", desmenuza en dialogo con Télam el argentino radicado en España Francisco González, asesor de montaje de la muestra que se vio ya en numerosas ciudades del mundo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esta no es una oportunidad para que te tomes una foto", reza uno de los stencils de este grafitero, estampado ahora en una de las salas de la mega muestra en La Rural, donde aparecen en formato pequeño alguna de sus obras más famosas que primero fueron pintada ilegal: la niña con globo, el lanzador de flores, los protagonistas de Pulp Fiction empuñando bananas en vez de armas, la niña de Napalm (histórica foto) en un collage que la muestra acompañada de Mickey Mouse y Ronald McDonald.

Detrás de su anonimato, aun hoy no revelado, Banksy aporta a sus trabajos parodia, a veces humor, y referencias al consumismo, a las ratas, la guerra, la política: "Busca dejarte completamente desencajado con sus mensajes", añade el responsable de montaje.

"Banksy no es solo un artista de la calle, sino que puede ser trasladado a un museo perfectamente con sus versiones de taller, por así decirlo", explica González mientras se escucha de fondo los sonidos de trip-hop, una pista grabada especialmente con referencia a la música de la ciudad británica de Bristol.

¿Es Banksy el artista ícono del siglo XXI? Bien podría serlo, ya no sólo por sus murales de un contundente mensaje social sino porque el mayor bromista del mundo del arte aprendió a jugar con las propias reglas del mercado, y a subvertirlas. Su famosa pintada "Niña con globo", que estampó por primera vez hace 20 años en un escaparate de Shoreditch (Londres), es la obra de arte favorita de los británicos, elegida como numero uno del Reino Unido, según una encuesta.

El artista nombrado por la revista Times como una de las 100 personas más influyentes, que cuando fue nominado a los Premios Oscar por su documental "Exit through the gift shop" pidió asistir a la ceremonia con un disfraz (le dijeron que no), ha "vandalizado", calles y paredes de todo el mundo, sin autorización, por lo que poco tiene para decir de exposiciones que se llevan a cabo a costa suya, o de sus collectors. Que por cierto, también quisieron mantener el anonimato.

Por eso, la exposición recrea exactamente igual aquel fragmento de su taller donde, tapándose la cara, dio declaraciones para el documental ("La salida es por la tienda de regalos"), incluye un mapa global con todos sus murales realizados en las más variadas ciudades del mundo (que también se pueden visitar con Street View en la plataforma Google Arts & Culture) e incluso hay una sala inmersiva, musicalizada, con su animal predilecto, las ratas.

"Veo que se acaba de inaugurar una nueva exposición de obras de Banksy, ¿está autorizada? No. Banksy no tiene nada que ver con ninguna de las exposiciones actuales o recientes y no se parecen en nada a una auténtica exposición de Banksy. Podrían ser una mierda, así que por favor no vengas a pedirnos un reembolso", disparan con sorna desde la web Pest Control (control de plagas), el único punto de contacto oficial con el artista.

El tono burlón acompaña todas las aclaraciones de la web oficial de Banksy, "la oficina que se encarga del papeleo del grafitero", tal como se presentan. "Interceptamos a los haters", dicen. "Si estás pensando en escribir a Banksy para que pinte el living de tu casa o que diseñe el logotipo de tu empresa, por favor, no lo hagas", añaden desde Pest Control. "Si tienes acceso privilegiado a una instalación que necesita ser vandalizada, entonces por favor, hazlo".

Esta "oficina" es justamente la que se encarga de otorgar los certificados de autenticidad (COA) de las obras en formato pequeño del grafitero, ese mismo certificado que ostentan con orgullo las más de 70 obras que hoy se exhiben en La Rural y que emiten para pinturas, grabados, esculturas y "otros intentos de creatividad".

En la sección Preguntas frecuentes, se puede leer: "Creo que he descubierto quién es realmente Banksy" a lo que el sitio responde: "Estupendo, Banksy aprecia enormemente cualquier sugerencia y actualmente está luchando con esa misma pregunta. Por favor, escriba 'crisis existencial' en el asunto del mail".

Otra de las frases que acompaña la exposición en Buenos Aires es otro stencil famoso de Banksy: "los derechos de autor son para los perdedores", reza la pintada atribuida al héroe anónimo y escurridizo, leyenda urbana, admirada por las grandes estrellas y también por el mercado del arte.

La letras caladas están cerca del video que repasa en detalle cómo Banksy decidió destruir su propia obra durante una subasta en vivo: Niña con globo se vendió por 1,4 millones de dólares y justo después de que baje el martillo se activó automáticamente una trituradora montada en un marco dorado. Como si esto fuera poco, la trituradora se atascó a la mitad y el globo con forma de corazón quedó intacto.

Por las dudas, como la contradicción es la normativa general a la hora de hablar de este artista y sus obras, una última recomendación de la web oficial de Banksy: "Manténgase siempre escéptico".

Es recomendable realizar el recorrido por la exhibición -que ya se presentó en Nueva York, Las Vegas, Bruselas, Madrid, Barcelona, Milán, Lisboa, Tokio, Hong Kong, Osaka, Hiroshima, Moscú y San Petersburgo- con la audio guía para smartphones gratuita, disponible en castellano e inglés, que enriquece la experiencia.

"Bansky, Genius or Vandal?", producida por Sold Out, IQ Art Management y presentada en Buenos Aires por S2BN, DGE y DF Group- se verá en el Pabellón Frers de La Rural (Avenida Santa Fe 4363), desde el martes 30 de agosto y hasta el 16 de octubre, de martes a viernes de 14 a 21.30; sábados, domingos y feriados de 10 a 21.30. Las entradas están a la venta en la web www.laruralticket.com.ar.

La salida de la exhibición es justamente por la tienda de regalos, tal como el nombre del documental donde participa el artista, "Exit Through the Gift Shop", disponible en You Tube.

Con información de Télam