"Solitario": la novela que inspiró "Heartstopper"

Alice Oseman, autora de la novela gráfica escrita en clave LGBTIQ+ "Heartstopper", verá publicado su primer libro en prosa, "Solitario", que narra el universo de "Heartstopper" pero focalizado en la historia de Tori Spring, hermana del protagonista, Charlie, distanciándose de la obra gráfica con temáticas como los trastornos alimenticios, el suicido, la depresión y la homofobia desde un tinte más oscuro.

Oseman nació en Kent, Reino Unido, en 1994 y es ilustradora y escritora. "Solitario", la novela publicada por VR Editoras, dio origen al éxito de "Heartstopper", una historia de amor entre dos adolescentes. El libro convocó a un público masivo que recomienda y comparte sus experiencias de lecturas en plataformas como Instagram y TikTok y, al poco tiempo de su lanzamiento se ubicó en el top de los libros recomendados. Tal fue su éxito que Netflix produjo una adaptación con la autora como guionista. Actualmente están disponibles ocho episodios y se aseguró el lanzamiento de dos temporadas más.

"Solitario" es el nombre de un blog creado por un personaje misterioso que se vuelve popular en la escuela de Tori. En la plataforma, algunas personas anónimas empiezan a dejar mensajes con información sobre la joven y su infancia y poco a poco, Tori se siente incómoda. A diferencia de "Heartstopper", no se aborda la historia de un amor fresco y cargado de ternura para el que salir del closet no es un proceso traumático, aquí hay drama: referencias al suicidio, autolesiones, depresión, trastornos alimenticios, comportamientos obsesivos compulsivos, homofobia y misoginia.

"Mi nombre es Tori Spring. Me gusta dormir, bloguear y hasta el año pasado tenía amigos. Antes de lo que ocurrió con Charlie, de intentar ingresar a la universidad y tener que hablar con la gente. Las cosas eran diferentes entonces. Pero ya no. Ahora está Solitario. Y Michael Holden. No sé cuál es el objetivo de Solitario. Y juro que nada puede importarme menos que Michael Holden. De verdad. Por si se lo preguntan, esta no es una historia de amor", advierte la voz de la protagonista en la novela.

En su página web, Oseman anticipó a sus lectores las diferencias entre sus dos obras: "Tengan en cuenta que es un libro mucho más oscuro, más gráfico y más serio que 'Heartstopper'" y advierte: "puede no ser adecuado para todos los lectores que han disfrutado de la novela gráfica".

Con información de Télam