"La democracia plena es la mejor garantía para ser feliz", dice la ministra de Cultura brasileña

(Por Claudia Lorenzón) La ministra de Cultura brasileña Margareth Menezes consideró que el Mercado de Industrias Culturales de Argentina (MICA) -donde Brasil es invitado especial de la edición que arranca hoy- es "una gran oportunidad" para las industrias culturales de su país, en un momento en que se está reconstruyendo la cartera que preside, luego de su supresión por parte del bolsonarismo, y sostuvo que "es la primera vez" que el área "tiene una inversión tan voluminosa", en un país donde hay 7,5 millones de trabajadores en el sector cultural.

Hace cinco meses, cuando asumió su tercer mandato como presidente de Brasil, Lula Da Silva decidió repetir la misma estrategia para conducir el área cultural que le había dado resultados en su gestión anterior: poner al frente a un artista popular, otra vez a un referente surgido de la música. En 2003, cuando inició su primer mandato, este desafío recayó sobre Gilberto Gil, mientras que ahora optó por Margareth Menezes, una cantante y compositora con más de 30 años de carrera que sacó una veintena de discos, tuvo cuatro nominaciones a los Grammy y se hizo conocida por haber fundado el movimiento afro pop en su Bahía natal.

Con la defensa de las raíces africanas de la identidad brasileña como reivindicación inquebrantable, la elegida del mandatario es la primera mujer afrodescendiente en ocupar el Ministerio de Cultura, un reto que supone restituir la dimensión de un área que fue vaciada durante la gestión del presidente saliente, Jair Bolsonaro, quien no solo extinguió la dimensión del ministerio y lo redujo a una secretaría adscrita al Ministerio de Turismo sino que además emprendió persecuciones contra los artistas y diezmó el presupuesto destinado a la política cultural. Con ese desafío a cuestas, Meneses acaba de llegar a Buenos Aires para participar de la actual edición de MICA junto a unos 90 emprendedores de ese país que llegaron para participar de las rondas de negocios. Brasil invirtió 1,4 millón de reales para que tengan espacio estos creativos y emprendedores de 27 estados, de los sectores de audiovisual, circo, danza, teatro, diseño, editorial, música y juegos electrónicos. "Por primera vez, el Ministerio trae incluso a una delegación de hip hop", destacó la ministra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una entrevista con Télam, la artista y ahora funcionaria destacó el número de interesados en Brasil para participar de la iniciativa argentina y realizó un recorrido por los difíciles momentos que vivió su país luego del triunfo del presidente da Silva: "Rearmar el Ministerio de Cultura nos trae a los brasileños, que amamos el Brasil, una perspectiva de esperanza, y con esperanza trabajamos con más alegría y esta alegría nos ayuda a atravesar esos desiertos", indicó.

- Télam: ¿Qué importancia o relevancia tiene para Brasil la participación en el MICA?

- Margareth Menezes: MICA ofrece la oportunidad de crear una estructura para que los artistas participen de las jornadas de negocios con una dinámica muy importante para América Latina, en este momento en que Brasil está reconstruyendo, luego de cuatro años, su ministerio de Cultura.

- T:¿Qué desafíos le planteó la llegada al ministerio?

- MM: El sector cultural en Brasil es muy activo y estaba totalmente abandonado, con ausencia de políticas públicas y después de haber pasado por la pandemia de la que aún nos estamos recuperando. Además fue un cuadro muy desolador cuando al principio del gobierno se produjo aquel ataque de intento de golpe que afectó muy duramente a la cultura con la destrucción de obras de arte, y del Palacio de los tres poderes. Ese primer movimiento fue muy desafiante, así como rearmar y encontrar a la gente con competencia para las secretarías y personas comprometidas con la dirección del presidente Lula y la reconstrucción del Ministerio de Cultura.

- T: ¿Por qué cree que el presidente Lula eligió -como en el caso de Gilberto Gil- a una artista y no a un funcionario de carrera para que desempeñe el cargo de ministra?

- MM: Pienso que responde a la posición de quien vivió la experiencia, como él, de haber vivido en la pobreza, que pasó hambre y entonces tiene la preocupación de hacer política para atender a los más necesitados. En Brasil las políticas de la cultura son muy exclusivistas, para una determinada clase social, entonces cuando trajo a Gilberto Gil su política encendió puntos de cultura inaugurando una nueva manera de distribuir las políticas. Con la destrucción del Ministerio todo eso fue desarmado. Soy una artista que pasé muchas dificultades y fui venciendo muchas de esas dificultades. Esas vivencias me sensibilizaron mucho para que las políticas alcancen a todas las regiones de Brasil. Eso se refleja en esos 90 emprendedores que vinieron de todas las regiones.

- T: Leí que para usted es muy importante darle relevancia a la comunidad y mujeres afro durante su gestión.

- MM: Si. Estamos en un proceso muy fuerte en la lucha contra el racismo en Brasil, en la construcción de la presencia de la representación negra en los distintos ámbitos. El gobierno viene hablando sobre eso y buscando opciones para afirmarse en esa dirección porque Brasil necesita organizarse con su historia. Fueron 388 años de esclavitud, entonces las acciones de reparación son necesarias. Nuevas generaciones con referencias positivas y el presidente Lula viene buscando acciones para promover la igualdad racial.

- T: En Salvador de Bahía creó la Fábrica Cultural un polo de arte, de negocios creativos y diálogo sobre emprendimiento cultural negro y promoción de productores de artistas en 2004. ¿Cómo funcionó ese mercado, esa experiencia?

- MM: Fue una experiencia de creación colectiva, una ONG que existe hace 18 años y en ese proceso de crear y estabilizar la fábrica fueron muchos los desafíos. Al principio trabajamos con niños, niñas llevando educación y después para jóvenes trabajamos con reciclado de material, con artesanías. Los primeros momentos fueron muy difíciles porque no teníamos experiencia, teníamos solo la ideología y el querer hacer algo social porque provengo de un lugar muy pobre. Hoy se siguen haciendo cursos de emprendedurismo, de artesanías, un taller de tecnología y producciones para que las comunidades que son 14 barrios de 200 mil personas, tenga acceso a herramientas que puedan mejorar sus vidas.

- T: ¿En este sentido qué rol tiene la cultura como herramienta de desarrollo económico, social y humano?

- MM: En el caso de Brasil, el sector cultural a lo largo de su historia siempre trajo aportes para la construcción económica, nunca con una política tan fuerte en inversión como ahora, con este nuevo Ministerio. El presidente Lula tiene esa visión. Existen estudios internacionales que prueban que la cultura, la economía creativa, la economía cultural es potente, mueve el PBI de un país. Un estudio reciente revela que el potencial económico de la cultura en el producto interno de Brasil es una cosa maravillosa, entonces estamos encarando una política para ayudar a que el sector cultural se desarrolle y la cultura se transforme en algo más fuerte, en generación de empleo, transformación de vidas, en el quehacer cultural y artístico.

- T: ¿Qué expectativas tiene en relación al Mica teniendo en cuenta que en Brasil hay 7,5 millones de trabajadores en el sector cultural?

- MM: Según los datos más recientes hay 7,5 millones de trabajadores en el sector cultural y esto genera el 3,1% del PBI de Brasil, con poca inversión. Esta es la primera vez que el Ministerio de Cultura cuenta con una inversión de más volumen y pienso que la economía creativa es hoy una de las herramientas más potentes del desarrollo en el mundo y creo que es necesario que nos despertemos en relación a esto porque cada vez las máquinas hacen el trabajo de las personas. Entonces cuando apostás a ese sector abrís posibilidades de nuevas profesiones, herramientas para que esa nueva generación se desarrolle. Cuando hablamos de economía creativa estamos hablando de cultura digital, audiovisual, todo eso forma parte de ese nuevo mundo de la industria cultural.

- T: Es la primera mujer afro que asume como ministra de Cultura en Brasil ¿Qué desafíos le plantea en lo personal?

- MM: Fue una gran sorpresa porque no lo esperaba, pero por otra parte veo una oportunidad para los que queremos que cada vez haya más personas negras en esas posiciones, porque en un país con más de la mitad de la población que se identifica como afrodescendiente, queremos que haya más mujeres negras que aporten, que contribuyan con el desarrollo de Brasil. Esta oportunidad de venir a Argentina como ministra y estar siendo recibida por el ministro Tristán Bauer es muy especial, porque Argentina fue el primer lugar donde me presenté como cantante fuera de Brasil en toda mi carrera. También tuve contacto con muchos argentinos en Bahía que hacían música, y por eso me sensibiliza mucho estar aquí. También hago mi agradecimiento al presidente de Argentina porque en unos días vamos a conmemorar los 200 años de relación entre Brasil y Argentina. Argentina fue el primer país en reconocer la independencia de Brasil y entonces en este momento de renacimiento de la democracia, me siento muy feliz como artista y como ministra con tantas ocasiones importante para este Ministerio de Cultura.

- T: Estamos en un momento político difícil tanto en Argentina como en Brasil, que plantea un montón de desafíos, un momento para estrechar vínculos.

- MM: Es mucho más fácil cuando todos tienen una oportunidad de trabajar, de tener acceso a ser feliz y así todo el país progresa. Y cuando un gobierno persigue principalmente a la cultura, que es el alma, hay una herida muy grande. Acciones como las del presidente Lula de rearmar el Ministerio de Cultura nos trae a los brasileños una perspectiva de esperanza, y con esperanza trabajamos con más alegría y esta alegría nos ayuda a atravesar esos desiertos. Le deseo lo mejor al pueblo argentino y al sector cultural y artístico de Argentina: son grandes artistas, grandes productores y espero que venga lo mejor para los argentinos, porque la democracia plena es la mejor garantía para ser feliz.

Con información de Télam