Google recuerda a Ana Frank, a 75 años de la publicación de su diario

A través de una serie de imágenes animadas en forma de diapositivas, Google homenajea hoy en su doodle, el dibujo que ilustra la página del buscador, a Ana Frank, la diarista adolescente fallecida en 1945 durante el Holocausto, en un gesto para conmemorar el 75 aniversario de la publicación de su obra.

El nuevo doodle, activo en más de 25 países, también recuerda que Frank habría cumplido 93 años a principios de este mes.

"Nuestra presentación homenajea a la judía Ana Frank. Nacida en Alemania pero neerlandesa de adopción, es conocida mundialmente por su diario y por ser víctima del Holocausto. A pesar de haberlo escrito únicamente cuando tenía entre 13 y 15 años, su relato personal acerca del Holocausto y los acontecimientos de la guerra sigue siendo una de las historias más conmovedoras y leídas hasta la fecha", explicó Google en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La encargada de diseñar la pieza fue la alemana Thoka Maer, directora artística de Google Doodle y se inspiró en el estilo de collage por capas que aparece en el diario de Ana Frank. Las escenas que se han representado se han ilustrado a partir de la descripción de los acontecimientos que la propia Frank hizo en su diario.

"A pesar de que Ana Frank no sobrevivió a los horrores del Holocausto, su relato de esos años, conocido como `El diario de Ana Frank´, se ha convertido en una de las lecturas no ficticias más leídas de la historia. Las memorias de Ana Frank son obra esencial en las escuelas y traducidas a más de 80 idiomas, son una herramienta para educar a las nuevas generaciones acerca del Holocausto y los peligros que suponen la discriminación y la opresión", explica la dirección de Google y termina el comunicado con un agradecimiento: "Gracias, Ana, por compartir esa parte importante de tu experiencia y de nuestro pasado colectivo, pero también por darnos una esperanza firme para nuestro futuro".

La directora artística y creadora de la imagen, Thoka Maer, contó que como alemana tiene "un sentimiento muy particular con todo lo que tiene que ver con el Holocausto": "Es algo de lo que no puedes escapar, es parte de tu identidad. Mi generación ya no tiene ese sentimiento de culpa ni la ansiedad por todo lo relacionado con este tema. Pero sí que tenemos un sentimiento profundo de responsabilidad. Somos plenamente conscientes de todo lo ocurrido y nos esforzamos por preservar la memoria y ayudar a evitar que algo parecido vuelva a ocurrir. Es un honor poder contribuir a expandir la historia con este Doodle".

Para cumplir con el objetivo, Maer consultó a asesores de la comunidad judía y con el Anne Frank Fonds en Basilea, quienes también tomaron decisiones durante el proceso.

Maer explicó que el diseño en general está inspirado en el collage por capas que tiene su diario y que los fragmentos originales, tanto las escenas como las fotografías están basadas en los textos de su diario.

"Es fácil desvincularse de los eventos del pasado según va pasando el tiempo o por diferencias de identidad personal. Siempre pensamos que los responsables son otros. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido más conciencia de que aquellos que apoyaron o callaron ante estos crímenes, no eran más que gente “normal”. Es importante mantener vivas y contar historias como las de Ana, siempre. Sobre todo para la generación más joven que está conociendo por primera vez esta parte de nuestra historia", reflexionó la ilustradora sobre la necesidad de mantener viva la memoria del Holocausto.

Con información de Télam