Público durante la inauguración de la muestra “Filete es patrimonio”, organizada por el Instituto Cultural bonaerense

La temporada estival avanza con una intensa actividad cultural en la Provincia de Buenos Aires. Durante la semana del lunes 12 al domingo 18 de enero, la agenda oficial reúne estrenos teatrales, muestras artísticas y espectáculos para todas las edades, con epicentro en Mar del Plata y propuestas que se extienden a otros municipios bonaerenses.

Teatro y estrenos destacados en Mar del Plata

El Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium se consolida como uno de los principales escenarios del verano. La programación incluye funciones musicales, teatro contemporáneo y comedia, con la presencia de artistas reconocidos de la escena nacional.

Escena de la obra Relatividad, protagonizada por Luis Machín y Gabriela Toscano.

Entre los estrenos más esperados se encuentra Molly Bloom, interpretada por Cristina Banegas y dirigida por Carmen Baliero, una adaptación del célebre monólogo de Ulises, de James Joyce. La cartelera también suma las obras de Mariano Tenconi Blanco, con Quiero decir que te amo y La vida extraordinaria, dos propuestas que abordan el amor, la amistad y la literatura desde una mirada sensible y contemporánea.

Para quienes buscan humor, el dúo Sutottos presenta Feliz día, una comedia que reflexiona con ironía sobre los mandatos de la felicidad en la vida cotidiana.

Arte, patrimonio y muestras culturales

Las artes visuales ocupan un lugar central en la agenda cultural bonaerense. Una de las propuestas destacadas es la muestra Filete es patrimonio, que pone en valor esta expresión artística declarada patrimonio cultural, a través de obras que recuperan su historia, su estética y su vínculo con la identidad popular.

Obras de filete porteño exhibidas en una muestra que pone en valor este patrimonio cultural argentino.

La exposición puede recorrerse junto a otras propuestas artísticas que forman parte de la programación de verano, pensadas para públicos diversos y con acceso libre, fortaleciendo el vínculo entre cultura y comunidad.

Actividades para infancias y familias

La agenda cultural incluye también espectáculos y actividades especialmente diseñadas para niñas, niños y familias. Durante la semana se desarrollan funciones teatrales, propuestas lúdicas y espectáculos participativos que promueven el encuentro y el disfrute colectivo, en espacios culturales de la Provincia.

Espectáculo infantil con amplia participación del público en el marco de la agenda cultural bonaerense.

Estas actividades forman parte de una política cultural que busca garantizar el acceso a la cultura durante la temporada de verano, con una programación descentralizada y pensada para todas las edades.

Literatura, música y propuestas gratuitas

El Museo MAR y otros espacios culturales bonaerenses suman conciertos, encuentros literarios y actividades experimentales. La programación incluye presentaciones musicales, ciclos de lectura y talleres, muchos de ellos con entrada libre y gratuita, reforzando el carácter inclusivo de la agenda cultural provincial.