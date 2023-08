Abuso sexual en infancias: un libro que pondera el valor de la escucha para afrontar el trauma

(Por Dolores Pruneda Paz) "El día en que volvieron los colores" es un libro de Érica Pincever ilustrado por Ro Ferrer que expone con cuidado y sutileza la problemática del abuso sexual en las infancias, a partir de un cuento donde el protagonista es Dante, un nene de ocho años que relata en primera persona, con sus palabras y su mirada de niño, el hecho que sufrió y la forma que encontró con su familia de afrontar el trauma para intentar sanar, un relato donde si algo queda claro es que "una víctima deja de ser víctima cuando habla, pero, sobre todo, cuando es escuchada", dice la autora.

Si otra cosa confirma la publicación del sello Chirimbote, cuya edición estuvo a cargo de Nadia Fink, es cómo experiencias tan dolorosas y arrasadoras como éstas, psíquica y/o físicamente, pueden ser abordados por grandes y chicos a la vez, sin incomodidad ni golpes bajos. Las imágenes de Ferrer acompañan el "zeigeist" que captura el texto, crudo y directo en la sencillez de la voz que lo encarna, pero siempre deseante: de reír, de jugar, de volver a divertirse, que no renuncia a la candidez ni a la inocencia ni a las ganas y que viene acompañado por una guía muy concisa sobre cómo identificar y acompañar situaciones de Abuso Sexual Infantil (ASI).

Por otra parte, hay algo que pasa en esta historia en particular y es que pareciera relatar, con los dibujos y las palabras, un mundo de varones donde las que intervienen para modificarlo son solo mujeres: la madre de Dante y Cinthia -la que "ayuda a chicos y a chicas que les pasan cosas feas como las que me pasaron a mí"-, la que le dijo que "valiente no es nunca tener miedo, sino animarse a pedir ayuda cuando pasa algo que nos hace sentir mal".

Una vez que el padre de Dante es presentado como quien le abre las puertas de su casa a un antiguo mejor amigo de la secundaria que será quien abuse luego de su hijo, desaparece de la historia. Ese silencio en el texto, ese borramiento en las imágenes abre preguntas ¿fue adrede? ¿conlleva una mirada sobre las masculinidades? ¿qué lugar histórico cultural tienen hoy las masculinidades en estos relatos? ¿puede ser que aún no hayan sido revisadas? Porque si algo pone en duda este relato es la percepción sobre esas masculinidades.

"'El día en que volvieron los colores' habla del proceso por el que atravesó el protagonista como víctima de abuso sexual para transformarse luego en sobreviviente; porque creemos firmemente que pueden volver los colores, con acompañamiento, el tratamiento adecuado, amor y contención, como le pasó a Dante", subraya Pincever, una idea que resuena en el prólogo, a cargo de la psicoanalista y escritora chaqueña Claudia Masin, quien habla de "sobrevivientes", también como Dante, desde su propia experiencia de abuso sexual infantil.

Del prólogo: "en esta historia la prosa precisa y delicada de Pincever y los dibujos preciosos de Ferrer les dicen a 'estes niñes' que es imposible borrar las situaciones de abuso de sus vidas, pero que eso no impide ni impedirá que sean personas plenas, capaces de dar y recibir amor y de recuperar su confianza en 'les otres'. Que no están 'destinades' a ser 'víctimes' sino sobrevivientes, algo así como un superhéroe o superheroína que saca su fortaleza precisamente de sus vulnerabilidades (...) Como sobreviviente de abuso sexual infantil, quiero decirles que hay infinitos modos en que la palabra, el amor y la amistad sanan. Y que ojalá en mi infancia hubiera tenido este libro entre mis manos".

-Télam: "El día en que volvieron los colores" está dirigido a mediadores y a lectores infantiles, ¿qué implicó ese desdoblamiento a la hora de armarlo y de contar la historia?

-Érica Pincever: El libro está dirigido sin dudas tanto a 'niñeces' como a familias, docentes y cuidadores, busca transmitir información clara y precisa de manera sencilla y desde un lugar de respeto por las diversidades. La decisión de hacer un libro/guía está relacionada con la necesidad de visibilizar la problemática y de crear conciencia, el objetivo es brindar a las personas adultas información sobre el abuso sexual infantil, herramientas para proteger a sus familias y detectar situaciones complejas. El cuento, por otro lado, a través de un relato amable y respetuoso, llega a las infancias de una manera orgánica y busca advertir a 'les chiques' sobre esta temática para que puedan prestar atención a los que les sucede y mantenerse a salvo, facilitando el contacto con sus emociones, como le sucede a Dante, fomentando que se animen a hablar para generar nuevas vías de comunicación, recurso fundamental en la prevención de estos tipos de violencias.

-T: Los dibujos son tiernos, cálidos, dan cuenta de un estado de confianza, no aparecen sombras sino un gris de tristeza o devastación. El victimario está retratado con reparo y eso parece una decisión consciente, como si el foco estuviera corrido deliberadamente de la emoción de miedo e indignidad que puede causar el abuso en la víctima, como si la invitación, desde el vamos, fuera a correrse lo más rápidamente posible de ahí. Y ese pasaje es el mismo que refleja la estructura del cuento.

-É.P: Dentro de las muchas decisiones que tuvimos que tomar en el proceso de creación del cuento está la relacionada con los recursos de ilustración, los dibujos y específicamente con los colores. Supe desde el principio que quería que el cuento comience en colores y que luego de la situación de abuso los colores perdieran brillo y todo se vuelva gris, dando cuenta de las emociones que estaba enfrentando Dante, su protagonista. Ro Ferrer logró que esos colores desteñidos y ese giro hacia la oscuridad, expresaran de una manera maravillosa como este tipo de violencias puede impactar en la vida de las víctimas. El recurso de los colores está presente durante todo el cuento. El proyecto nos obligó durante todo el proceso a pensar muchas veces nuestras propias creencias, buscando la mejor manera de transmitir aquello que queríamos transmitir.

-T: ¿Qué palabras fueron importantes a la hora de construir este relato y por qué, de qué manera iban apareciendo, haciéndose más necesarias que otras?

-E.P: Esta temática resulta muy dolorosa y un gran desafío, era mucho lo que pretendía expresar y eso trajo aparejado un vendaval de palabras que resultaron fundantes a la hora de empezar a escribir; atrás de cada palabra existe además de una búsqueda literaria, una decisión editorial, un interrogante en relación a qué es lo que se quiere transmitir exactamente. Palabras como "amor", "cuidado" y "amistad". La historia de Dante viene a enseñarnos, entre otras cosas, que el abuso sexual en la infancia puede darse en cualquier estrato social, y en cualquier familia; busca derribar el mito que dice que este tipo de violencias tiene lugar solo en sectores vulnerables de la sociedad y en familias disfuncionales. Así es que la decisión de que Dante pertenezca a una familia que lo cuida, le brinda amor y pase sus días rodeado de amigos, fue una elección absolutamente premeditada. Por otro lado, dentro del proceso de preparación que hace el abusador para poder cometer el delito, existen varias etapas, que están plasmadas en el cuento, en donde por ejemplo la palabra "confianza", clave dentro de este tipo de violencias, toma un rol fundamental; sabemos que la mayoría de los abusos son perpetuados por familiares del 'niñe' o por personas en que 'le niñe' confía. Luego, sobre el final del cuento deviene la develación en donde Dante se anima a romper con los "secretos", otra palabra clave dentro del abuso sexual infantil, y le cuenta a su madre lo que le estaba sucediendo.

En esa escena la madre de Dante le ofrece una escucha atenta y amorosa, lo felicita por su valentía, le dice que nada de lo que le sucedió debería pasarle a ningune niñe, que no es su "culpa" y le asegura que va a acompañarlo en el camino de la sanación. El cuento tiene una mirada esperanzadora, confiamos en que, como expresa el título, luego de un abuso sexual pueden volver los colores, porque confiamos en la enorme efectividad de los tratamientos, en el acompañamiento amoroso, en el poder de la amistad, en contar con una red de apoyo y por sobre todas las cosas creemos en la fuerza y valentía de los sobrevivientes.

-T: ¿Cómo se pensó la guía sobre ASI?

-E.P: Para personas adultas, familias, cuidadores, docentes; cualquier persona que esta cerca de un niño o una niña puede trabajar con ella, ya sea en la casa o en la escuela. Estamos seguras de la necesidad imperiosa de brindar Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, porque sabemos que existen estudios científicos que dan cuenta que un chico o una chica que esta educade en ESI tiene más recursos de protección frente a la violencia sexual que une que no. Exactamente por esto, mi anhelo es, que tanto este cuento, como otros materiales, que ayuden a educar y prevenir el abuso sexual contra las infancias, llegue a las manos de todes los chiques.

Con información de Télam