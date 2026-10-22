85 años de Wonder Woman

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Durante la llamada edad dorada de los cómics de superhéroes, hubo grandes hitos que marcaron un antes y un después. Uno de esos, fue el personaje de la Wonder Woman, quien rápidamente ganó gran popularidad entre los lectores por su fuerza y nobleza. Su popularidad continúa vigente y aún protagoniza series de comics, animaciones, series e incluso películas de gran producción.

Fue, el 21 de octubre de 1941, cuando la superheroína tuvo su primera aparición y aventura en ‘All Star Comics’ No.8.

Pero ¿cuál es su origen? ¿Quién la creó? Acá te contamos todo lo que tenés que saber.

Creada por el guionista William Moulton Marston y el dibujante Harry G. Peter, el personaje tiene una historia muy interesante para contar.

Marston era un psicólogo muy conocido en los años 20, quien, en la década del 30, se vio muy afectado económicamente por el Gran Depresión. Fue, en esa época, cuando se sintió muy atraído por la revolución cultural de los comics y esta nueva forma de narrar historias, por lo que comenzó a escribir artículos al respecto.

Puesto que M.C. Gaines, editor general de All-American Publications, una de las editoriales que conformaban DC Comics, se sintió muy atraído por el trabajo de Marston, surgió la idea en conjunto de realizar una especie de ensayo para que los cómics tuvieran una buena imagen ante la opinión pública.

Según Marston, lo que le faltaba a las historietas era femineidad, amor y la compasión de una mujer; por lo que lo que le propuso a All-American fue crear una nueva superheroína, equivalente a lo que era el personaje de Superman. De ahí, el psicólogo contrató y pagó al dibujante que se haría cargo del proyecto, Peter, un artista que ya tenía una larga trayectoria en el medio.

Desde su primera aparición, el personaje tuvo tal éxito, que a principios de 1942 Wonder Woman obtuvo su propia serie en Sensation Comics.

¿Quién es Wonder Woman?

Diana es una princesa amazona, un clásico y reconocido pueblo ficticio de la mitología griega. Fuera de la isla de Temiscira, hogar ficticio de la princesa, toma la identidad de Diana Prince, y su alter ego Wonder Woman.

Desde su primera publicación, la Mujer Maravilla no ha parado de tener aventuras en las viñetas, es miembro de la Liga de la Justicia, además de la famosa trinidad de DC Comics, junto a Superman y Batman.

En 1975, el personaje consiguió su serie live action en la pantalla pequeña de la mano de la actriz Lynda Carter, para volverse una de las interpretaciones más icónicas de la superheroína hasta la actualidad. Aunque en los últimos años finalmente pudimos ver al personaje en la gran pantalla interpretada por Gal Gadot, hoy, con el reinicio de la franquicia de la mano del director creativo James Gunn y del director comercial y de producción, Peter Safran, en estos meses el fandom espera conocer finalmente quien será la nueva actriz que llevará el manto y de qué proyectos finalmente formará parte. Más allá de sus encarnaciones, desde la década del 70 hemos visto al personaje en múltiples series animadas y películas de dibujos animados hasta la actualidad.

Algunas lecturas para conmemorar los 85 años de Wonder Woman

“Absolute Wonder Woman” Volúmenes 1, 2 y 3. Autores: Kelly Thompson, Hayden Sherman, Mattia De Iulis y Jordie Bellaire. Editorial Ovni Press.

Sin la Isla Paraíso, sin su misión de paz... ¡sigue siendo la Amazona Absoluta!

En un mundo diferente y más cruel, Diana de Temiscira no fue criada en el paraíso, sino que fue exiliada al Inframundo cuando era una bebé. Pero la oscuridad no la destruyó, sino que la fortaleció y la convirtió en una afilada y violenta guerrera. Sin haber conocido su herencia amazona, es hora de que Diana se reúna con el mundo de la superficie, pero lo que busca no es paz, sino justicia, y sus nuevas armas forjadas en el Infierno no se detendrán ante nada para ayudarla a descubrir su lugar en esta Tierra... ¡incluso si debe crearlo ella misma! ¡En el Universo Absoluto, los héroes legendarios son reinventados para una nueva generación! Separados de sus contextos originales, sus esencias se mantienen intactas. La galardonada guionista Kelly Thompson se une al dibujante superestrella Hayden Sherman para reinventar toda la mitología de Wonder Woman.

“Wonder Woman: Tierra Muerta”. Autores: Daniel Warren Johnson y Mike Spicer. Editorial Ovni Press.

La misión de Wonder Woman era salvar al mundo del hombre de sí mismo. Y falló.

Cuando Diana despierta de un sueño de siglos, descubre que el planeta entero fue reducido a un páramo nuclear. A la deriva en un futuro oscuro y peligroso, ella debe proteger a la última ciudad humana de la amenaza de monstruos titánicos y descubrir el secreto de esta Tierra muerta... y cómo ella podría ser responsable de ello.

En este nuevo título de la línea DC Black Label, el aclamado Daniel Warren Johnson mezcla ciencia ficción y fantasía en una desgarradora y novedosa visión postapocalíptica de Wonder Woman.

“Wonder Woman: Fuera de la Ley”. Autores: Tom King y Daniel Sampere. Editorial Ovni Press.

¡El mundo le declara la guerra a Wonder Woman!

Cuando una amazona es acusada de una masacre, Wonder Woman decide buscar a la culpable y hacerla enfrentar la justicia. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos toma cartas en el asunto y declara... ¡la proscripción de todas las amazonas! ¿Quién está detrás de esta persecución al pueblo de Isla Paraíso? ¿Y cómo se relaciona con el nacimiento de Trinity, la futura hija de Wonder Woman?

“Wonder Woman: Sacrificio”, Autores: Tom King, Daniel Sampere, Tony S. Daniel, Guillem March y Tomeu Morey. Editorial Ovni Press.

¡Wonder Woman bajo el lazo de las mentiras!

Diana fue capturada por las fuerzas del Soberano, y necesitará de la ayuda de Steve Trevor y las Wonder Girls para liberarse... ¡de las garras de Cheetah! ¿Podrán llegar a tiempo para salvarla? Luego, Superman y Wonder Woman viajan al espacio para obtener el regalo perfecto para Batman. Y además: ¡Diana se une a Robin para enfrentar a las fuerzas de Amanda Waller durante los eventos de Poder Absoluto!

“Wonder Woman: en Negro y Dorado”. Varios autores. Editorial Ovni Press

Para conmemorar el 80 aniversario de Wonder Woman, DC Comics reunió a los mejores talentos del cómic en una nueva antología con el color de su famoso lazo. No te pierdas este emocionante tomo que celebra a la mujer que nos inspira a todos... ¡esa es la verdad!