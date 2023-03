Publican por primera vez en Español La fantasía de la historia feminista de Joan W. Scott

La obra -clave para analizar el feminismo- conceptualiza al género en términos de un enigma o dilema permanente, que varía dependiendo del contexto político y cultural.

La editorial Omnívora publica por primera vez en español La fantasía de la historia feminista de la historiadora estadounidense Joan W. Scott. Editada en 2011, la obra desempeña desde hace más de una década un papel central en los debates teóricos sobre las cuestiones de género y la diferencia sexual, al mismo tiempo que cuestiona y reformula conceptos, supuestos y prácticas que rigen la disciplina histórica.

A partir de la incorporación de la teoría psicoanalítica, Scott desarrolla una conceptualización del género en términos de un enigma o dilema permanente, que varía dependiendo del contexto político y cultural. Cuestionando los parámetros tradicionales de la historiografía y de la política feminista, la autora enarbola a la fantasía como un concepto útil y necesario para el análisis histórico feminista. En este libro, quizás el más interesante de toda su obra, la autora desarrolla temas como la sexualidad, el concepto de jouissance, los feminismos en Occidente y en Oriente, entre otros problemas.

“La historia del feminismo es una compilación de experiencias de mujeres y a la vez un registro de las diferentes intervenciones estratégicas empleadas para defender su causa. La historia del feminismo ha constituido un esfuerzo mudable y variable, un instrumento estratégico flexible no regido por ninguna ortodoxia. Aunque crucial, la producción de conocimiento sobre el pasado no ha sido un fin en sí mismo, sino que más bien –en ciertos momentos, y no siempre al servicio de un movimiento político organizado– ha proporcionado los términos sustantivos para una operación crítica cuyo uso del pasado tiene el objetivo de trastocar las certezas del presente, abriendo así el camino para imaginar un futuro distinto”, escribe la autora.

La formación de Scott

Joan W. Scott es una de las más importantes historiadoras contemporáneas, especialista y pionera en temas de género y feminismo.

Es doctora honoris causa por Harvard, Brown y Princeton y profesora emérita en la Facultad de Ciencias Sociales de Estudios Avanzados de Princeton. Autora de innumerables libros, entre ellos Parité! La igualdad de género y la crisis del universalismo francés (FCE), Las mujeres y los derechos del hombre (Siglo XXI), The Glassworkers of Carmaux (Harvard University Press, 1974), Gender and the Politics of History (Columbia University Press, 1988). Sus obras fueron traducidas al francés, al portuges y al español. La fantasía de la historia feminista es publicado por primera vez en español por Omnívora Editora.

Un adelanto de la obra que publica Omnívora Editora

Adelanto de Scott by Gino Viglianco on Scribd