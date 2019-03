Johana Picetti, la falsa diputada de Cambiemos que interrumpió el discurso de Mauricio Macri en la apertura de sesiones del Congreso, reveló cómo hizo para ingresar al recinto pese a no haber jurado a su cargo.

Picetti logró atravesar tres rigurosos controles de seguridad dispuestos en distintos lugares del Congreso, que incluían escaners con detector de metales, y aseguró que sólo lo hizo con "actitud".

"Llegué caminando porque estaba todo cortado. En la puerta dije 'soy diputada' y pasé. Me frenaron de vuelta tres veces y dije 'soy diputada' y pasé, 'soy diputada' y pasé", le dijo a Infobae.

Además, señaló que no le pidieron la credencial de legisladora en los controles y ni siquiera chequearon las listas de los representantes.

"Ningún bloque me ayudó. Sola ejercí el poder de la autoridad que me corresponde porque democráticamente he sido electa. Vine a representar al pueblo y ejercer", aseguró.

Y agregó: "Quiero ejercer mi cargo electoral. Con violencia e intimidación, funcionarios de este gobierno me echaron del partido y me excluyeron de la lista. Me cansé de esperar justicia. Se ha usado la ley como artimaña"

Si bien Picetti figuraba como precandidata a diputada por Cambiemos, un escandalo judicial vinculado a abuso de menores hizo que la alianza oficialista la quitara de la campaña y le prohibiera asumir.