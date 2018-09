Con un fuerte video, Cristina denunció a Bonadio y mostró cómo destrozaron su casa en el allanamiento

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La senadora nacional Cristina Kirchner publicó un video en sus redes sociales en el cuál denuncia la persecución judicial del juez federal Claudio Bonadío y muestra cómo destrozaron su casa de El Calafate durante el allanamiento realizado hace tres semanas.

A través de una publicación en la cuenta de Twitter, la ex presidente apuntó: "Estoy en Calafate. Llegué el viernes, no venía desde junio. Cuando vi lo que Bonadío había hecho en mi casa, confirmé que no me había equivocado".

Y compartió un extenso y contundente video en el que deja en evidencia la destrucción de su propiedad efectuada durante los allanamientos que ordenó Bonadio.

En la previa de la inspección que se realizó en su casa, Cristina había pedido expresamente que cuidaran sus propiedades y no rompieran ni sustrajeran nada que no tuviera que ver directamente con la investigación. A las claras queda que el juez decidió hacer caso omiso al requerimiento.