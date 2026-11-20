Deirdre Keane se había propuesto correr las siete World Marathon Majors en un mismo año, pero lo que no imaginaba era hacerlo embarazada. A comienzos de noviembre, con 34 semanas de gestación, la atleta de 38 años cruzó la meta del maratón de Nueva York en 4 horas, 6 minutos y 55 segundos. Fue la última pieza del circuito más prestigioso del running mundial.

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Según informó AP, Nueva York fue la séptima carrera que Keane terminó mientras esperaba a su hijo, y la que le permitió completar el circuito de las World Marathon Majors. Ella misma admitió que en esa última cita estaba empezando a verse "muy embarazada y también a sentirlo".

Corrió con el aliento de amigos ubicados en distintos tramos del recorrido y con la ayuda de su marido, Brian, que la esperaba en varios puntos para alcanzarle agua. En el kilómetro 16, la carrera pasaba a una cuadra del hospital Weill Cornell, donde va a dar a luz. "Hubo muchos chistes sobre salirme ahí a tener el bebé", contó en declaraciones difundidas también por CNN.

El plan de 2026: 11 desafíos antes de ser madre

Keane tiene más de 60 maratones en su haber. Trabaja como enfermera practicante en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y también como consultora de gestión.

Para 2026 se había anotado en 11 desafíos:

Las siete World Marathon Majors.

Un maratón de montaña en Irlanda.

Dos ultramaratones.

Un triatlón Ironman.

La idea era que fuera su último gran año de metas personales antes de formar una familia con Brian. "En mi mente, 2026 iba a ser mi año de cosas de la lista de deseos. Pensaba: este va a ser mi último gran festejo antes de sentar cabeza y quedar embarazada, convertirme en madre", explicó.

Kean completó la carrera que se llevó a cabo en Nueva York. (Instagram/@deirdremkeane).

La noticia que cambió el calendario

El recorrido empezó en marzo con el maratón de Tokio. En abril, durante Boston y Londres, notó que su ritmo era más lento de lo normal y que su cuerpo no respondía como siempre. Un test de embarazo le dio la respuesta. Entonces reorganizó todo. Dejó de lado el Ironman y el segundo ultramaratón (el primero ya lo había terminado antes de saberlo) y acordó con Brian correr el maratón irlandés sin exigirse.

Con el aval de su médica

Al principio le daba miedo contarle sus planes a su obstetra, pero recibió autorización para seguir compitiendo. "No creo que ella pensara que lo haría hacia el final, especialmente estando tan embarazada en Nueva York. Pero soy muy terca y determinada. Además tuve suerte: me sentía bien. Por eso pude hacerlo", dijo.

La pareja también tuvo dudas. "Brian, comprensiblemente, al principio estaba escéptico y preocupado. Ninguno de los dos entendía del todo las limitaciones físicas del embarazo y por qué. La investigación que encontramos era sorprendentemente limitada y frustrante", contó Keane. "Así que decidimos ir maratón por maratón, sin que yo forzara el ritmo y teniendo la opción de caminar como recurso".

En general, la actividad física se considera segura y beneficiosa en la mayoría de los embarazos sin complicaciones. Los médicos indican que quienes ya entrenaban antes pueden seguir haciéndolo con autorización profesional, sin embargo hay pocos estudios sobre esfuerzos de alta exigencia como un maratón. El caso de Keane es una decisión personal con respaldo médico y no una recomendación general.

Las carreras que corrió durante la gestación

Con el visto bueno de su médica, este fue su recorrido en la segunda mitad del año:

Sídney (agosto): 25 semanas de embarazo.

Berlín: 29 semanas.

Chicago: 31 semanas, en menos de cuatro horas.

Nueva York (noviembre): 34 semanas, en 4:06:55.

El legado de su padre y una enseñanza hacia su hijo

Detrás del logro hay una historia familiar. Su padre, John, un inmigrante irlandés que corrió maratones en los años 80 y 90, murió de cáncer cuando ella tenía 13 años. Nunca dejó de correr durante la enfermedad: terminó su último maratón de Nueva York un día antes de operarse para que le extirparan un tumor.

Ya en la universidad, Keane corrió su primer maratón en homenaje a él. "Amé los maratones desde el principio, porque me muestran de qué es capaz el cuerpo humano, no solo desde el punto de vista físico, sino mental", afirmó. "Me di cuenta de cuánta determinación tengo y cuánto soy capaz de superar".

El running también fue su refugio. Durante la pandemia, mientras trabajaba en el Memorial Sloan Kettering, se anotó en el World Marathon Challenge: siete maratones en siete continentes en siete días. Lo completó en 2023 y fue la mujer más rápida de esa edición.

A poco de ser madre, Keane hace balance de estos ocho meses. "Quiero enseñarle a mi hijo resiliencia y que puede hacer cosas difíciles. Que cuando la vida inevitablemente se ponga dura y le lance desafíos, los superará y verá lo que hay del otro lado, ya sea que elijamos hacerlos como un maratón o que se trate de cosas que están muy fuera de nuestro control", manifestó.