Matías Rossi se metió de lleno en la pelea por el campeonato 2026 del Turismo Carretera después de conseguir una contundente victoria en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

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El piloto de Del Viso llegará a la última fecha de la Copa de Oro con 123 puntos, ubicado en el cuarto puesto de la clasificación y a 23 unidades del líder, Julián Santero.

La definición se disputará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, de La Plata, provincia de Buenos Aires, con una particularidad fundamental: entregará puntaje y medio, con un máximo de 70,5 unidades disponibles.

Qué necesita Matías Rossi para ser campeón

El representante de Toyota no depende exclusivamente de sí mismo. Además de conseguir un buen resultado, necesitará descontarles puntos a los tres pilotos que tiene por delante.

Así están los primeros puestos de la Copa de Oro:

Julián Santero (BMW): 146 puntos.

Agustín Canapino (Chevrolet): 136 puntos.

Otto Fritzler (Mercedes-Benz): 124 puntos.

Matías Rossi (Toyota): 123 puntos.

Para superarlos sin depender de un desempate, Rossi necesita sumar más de 23 puntos que Santero, más de 13 que Canapino y más de uno que Fritzler. También deberá mantenerse por delante del resto de los candidatos.

Qué pasa si Rossi gana la última carrera

La situación ideal para el piloto del Pradecon Racing sería conseguir la pole position, ganar su serie y quedarse con la final.

La distribución del puntaje para la última fecha será la siguiente:

Pole position: 3 puntos .

Victoria en la serie: 7,5 puntos .

Victoria en la final: 60 puntos .

Puntaje máximo: 70,5 puntos.

Si consigue sumar todas esas unidades, Rossi terminará el campeonato con 193,5 puntos.

En ese escenario, necesitará que Santero sume menos de 47,5 puntos y que Canapino consiga menos de 57,5 durante todo el fin de semana.

Por ejemplo, si Rossi obtiene el puntaje perfecto, Santero termina noveno o más atrás y Canapino finaliza cuarto o más atrás, el piloto de Toyota se consagrará campeón, independientemente de los resultados de las series.

¿Está obligado a ganar en La Plata?

No. La victoria conseguida en Río Cuarto le permitió cumplir con el requisito reglamentario que exige haber ganado al menos una final durante la temporada para poder ser campeón.

Por lo tanto, Rossi podría consagrarse incluso sin ganar la última carrera, aunque dependería de una combinación de resultados favorable.

Su triunfo en Córdoba fue el número 27 de su trayectoria en el Turismo Carretera y significó el final de una extensa racha sin victorias.

Rossi puede hacer historia con Toyota

Además de buscar su segundo campeonato en la categoría, después del conseguido en 2014 con Chevrolet, el piloto tiene la posibilidad de alcanzar un logro histórico para la industria automotriz japonesa.

Si se consagra en La Plata, le entregará a Toyota su primer campeonato en la historia del Turismo Carretera.

Con 23 puntos de desventaja y 70,5 en juego, Matías Rossi mantiene intactas sus posibilidades matemáticas. El objetivo será repetir el rendimiento de Río Cuarto y esperar que sus principales adversarios no consigan sumar lo suficiente para impedirle levantar la Copa de Oro 2026.