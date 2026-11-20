Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas después de una espectacular maniobra en la que mantuvo el auto en pista en medio de las intensas lluvias. La acción del joven piloto argentino de Alpine tuvo lugar en el marco de la primera práctica libre del viernes por la noche en la que repitió un movimiento que ya hizo en 2025. Con la ilusión de volver a los puntos, el pilarense cerró una buena jornada en el primer día de competencia y le sumó un plus con lo que hizo en el circuito callejero.

La maniobra de Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas que repitió del 2025 en la Fórmula 1

Colapinto enderezó el monoplaza en pleno entrenamiento y con la pista completamente mojada. El argentino demostró una vez más su potencial en un momento que pudo ser crítico y con su muñeca evitó un posible choque en un contexto complicado. Ahora se encamina para lo que será la tercera práctica de este viernes a las 21.30 de nuestro país, la Qualy que será unas horas después (una de la madrugada) y la carrera del domingo. A su vez, intentará quedar más adelante de lo que fue su participación en 2024 cuando terminó 14° con Williams y en 2025 cuando llegó 15° ya en Alpine.

Cómo le fue a Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

En el marco de la primera práctica, la lluvia fue la principal protagonista y no hubo tiempos marcados por los pilotos. De hecho, hubo cinco que no salieron a pista debido al clima. Ya en la segunda el argentino terminó en el octavo puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly culminó segundo detrás de George Russell. Este mismo viernes 20 de noviembre continuará la actividad en el circuito callejero.

Franco Colapinto corre en Las Vegas este fin de semana

Horarios del GP de Las Vegas 2026 de F1

Tras el GP de Brasil, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito callejero de Las Vegas, donde se disputará el Gran Premio de Las Vegas entre el 19 y 22 de noviembre por la vigesimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios:

FP3: viernes – 21:30.

Clasificación: sábado – 1:00.

Carrera: domingo – 1:00.

Dónde ver a Colapinto

En Argentina, la Fórmula 1 mantiene cobertura a través de Fox Sports, mientras que las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+ forman parte del acuerdo regional de transmisión. También existe la alternativa oficial de F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo, cámaras onboard y diferentes señales. Así, el momento principal del fin de semana ya tiene día y horario: Franco Colapinto correrá el GP de Brasil el domingo 8 de noviembre desde las 14 de Argentina, en una de las fechas que tradicionalmente reúne mayor cantidad de hinchas argentinos fuera del país.