En cada presentación del Turismo Carretera, miles de fanáticos se acercan a los autódromos para disfrutar de las competencias. Muchos de ellos observan las carreras desde las denominadas tribunas tubulares, unas estructuras que se convirtieron en una imagen habitual del automovilismo argentino.

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Se trata de tribunas construidas mediante tubos metálicos, generalmente de acero, que se conectan entre sí para formar una estructura elevada sobre la que se colocan gradas, plataformas, escaleras y barandas. Su nombre proviene precisamente del material y del sistema constructivo utilizado. A diferencia de las tribunas tradicionales de hormigón, las tubulares generalmente pueden armarse y desarmarse según las necesidades de cada evento.

Para qué sirven las tribunas tubulares

Su principal objetivo es aumentar la capacidad de espectadores de un autódromo y mejorar la visibilidad de la pista.

Al elevar al público varios metros respecto del suelo, permiten observar sectores más amplios del circuito, especialmente en curvas, rectas y zonas de frenado donde se producen numerosos sobrepasos. También representan una solución económica y flexible para los autódromos que reciben grandes competencias solamente algunas veces al año.

Construir una tribuna permanente requiere una inversión considerable, mientras que las estructuras tubulares pueden instalarse durante los días previos a una carrera y retirarse una vez finalizado el evento. Además, su diseño modular permite modificar la cantidad de filas, la altura y la capacidad de acuerdo con el espacio disponible y las condiciones de seguridad. Este tipo de instalaciones no es exclusivo del automovilismo. También se utiliza en estadios deportivos, recitales, festivales y diferentes espectáculos multitudinarios.

Una tradición del Turismo Carretera

En Argentina, las estructuras tubulares forman parte de la cultura del Turismo Carretera. Históricamente, numerosos grupos de fanáticos también trasladaron sus propias estructuras para observar las competencias desde una posición elevada. Sin embargo, el ingreso y armado de estas tribunas particulares depende de las disposiciones de cada organizador.

En el Autódromo Ciudad de Rafaela, por ejemplo, en determinadas competencias se prohibió el ingreso de estructuras tubulares particulares por cuestiones de seguridad. Más recientemente, durante el regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto, en noviembre de 2026, la organización instaló tribunas y tarimas tubulares para recibir a los miles de espectadores que asistieron a la competencia.

¿Son seguras las tribunas tubulares?

Una tribuna tubular correctamente diseñada, instalada y habilitada puede ser una estructura segura. Sin embargo, debe cumplir determinadas condiciones técnicas. Entre ellas se encuentran la resistencia de los materiales, la estabilidad de la base, la capacidad máxima de espectadores, la presencia de barandas y la disponibilidad de accesos y vías de evacuación.

También deben contemplarse factores como el viento, los movimientos simultáneos del público y las características del terreno. Por este motivo, resulta fundamental que las estructuras sean supervisadas por profesionales y autorizadas por los organismos correspondientes. En definitiva, las tribunas tubulares permiten que los autódromos adapten su infraestructura a la convocatoria de cada competencia. Su facilidad de instalación, flexibilidad y capacidad para mejorar la visibilidad explican por qué se convirtieron en uno de los elementos más característicos del automovilismo argentino.