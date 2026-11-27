Jonatan Castellano llegará a la última fecha del Turismo Carretera con posibilidades matemáticas de conquistar su primer campeonato en la categoría. Sin embargo, a diferencia de los cuatro pilotos que tiene por delante, todavía debe cumplir con un requisito reglamentario fundamental: ganar al menos una carrera durante la temporada.

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El representante del Galarza Racing ocupa el quinto puesto de la Copa de Oro con 110 puntos, mientras que Julián Santero lidera la clasificación con 146 unidades.

La definición se disputará el próximo 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde habrá un máximo de 70,5 puntos en juego debido al sistema de puntaje y medio.

Qué necesita Castellano para ser campeón

El piloto de Lobería no depende exclusivamente de sí mismo. Además de ganar obligatoriamente la final, deberá descontarle más de 36 puntos a Santero, más de 26 a Agustín Canapino, más de 14 a Otto Fritzler y más de 13 a Matías Rossi para superarlos sin depender de un desempate.

El escenario ideal sería conseguir la pole position, ganar su serie y quedarse con la carrera principal. De esta manera, sumaría los 70,5 puntos disponibles y terminaría el campeonato con 180,5 unidades.

En ese caso, necesitaría que sus principales adversarios obtengan los siguientes resultados en el acumulado del fin de semana:

Julián Santero: menos de 34,5 puntos.

Agustín Canapino: menos de 44,5 puntos.

Otto Fritzler: menos de 56,5 puntos.

Matías Rossi: menos de 57,5 puntos.

Si deja puntos en la clasificación o en su serie, necesitará resultados todavía menos favorables de sus rivales.

El ganador de la Etapa Regular que todavía no pudo ganar

La temporada de Castellano presenta una particularidad. Pese a no haber conseguido ninguna victoria, logró quedarse con la Etapa Regular gracias a su regularidad y a la competitividad de su Dodge Challenger.

Su mejor resultado del año fue el tercer puesto conseguido en El Calafate, mientras que en la última presentación, disputada en Río Cuarto, terminó cuarto.

En aquella competencia también consiguió el mejor tiempo clasificatorio, aunque una penalización pendiente de la carrera de Rosario condicionó su posición de largada.

“Tenemos que ir a ganar todo a La Plata”, manifestó Castellano en declaraciones publicadas por la ACTC, consciente de que ya no tiene margen para especular.

La posibilidad de hacer historia con Dodge

Además de buscar su primer campeonato personal, Castellano tiene la oportunidad de terminar con una extensa sequía de títulos para Dodge.

La última consagración de la marca en el Turismo Carretera fue en 2006, cuando Norberto Fontana conquistó el campeonato.

El logro también tendría un significado especial para la familia Castellano, ya que su padre, Oscar “Pincho” Castellano, fue tricampeón de la categoría.

Con 36 puntos de desventaja y 70,5 unidades disponibles, las posibilidades matemáticas siguen abiertas. Sin embargo, para levantar la Copa de Oro 2026, Jonatan Castellano deberá ganar necesariamente en La Plata y esperar una combinación favorable de resultados de los cuatro pilotos que lo anteceden en el campeonato.