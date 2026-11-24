Agustín Canapino llegará con posibilidades concretas de conquistar nuevamente el campeonato del Turismo Carretera. El piloto de Chevrolet ocupa el segundo puesto de la Copa de Oro 2026 con 136 puntos, solamente 10 por detrás del líder, Julián Santero, que acumula 146.

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La definición será el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, ubicado en La Plata, provincia de Buenos Aires, donde habrá una particularidad decisiva: la fecha entregará puntaje y medio.

En total estarán disponibles 70,5 puntos, mientras que el ganador de la carrera final recibirá 60 unidades.

Qué necesita Canapino para ser campeón

La cuenta principal es sencilla: Canapino necesita sumar más de 10 puntos que Santero durante todo el fin de semana.

Actualmente están separados exactamente por diez unidades. Por eso, para terminar el campeonato por delante sin depender de una eventual igualdad, el arrecifeño deberá descontarle al menos 10,5 puntos.

Los puntos no se reparten únicamente en la final. También habrá unidades en juego durante las instancias previas, por lo que habrá que contabilizar todo lo que consigan ambos durante el fin de semana.

La situación antes de La Plata es:

Julián Santero — 146 puntos



Agustín Canapino — 136 puntos



Otto Fritzler — 124 puntos



Matías Rossi — 123 puntos

De esta manera, Canapino está a 10 del líder, pero al mismo tiempo cuenta con 12 puntos de ventaja sobre Fritzler y 13 sobre Rossi.

¿Si Canapino gana la carrera es campeón?

No necesariamente.

La victoria en la final entregará 60 puntos, mientras que el segundo puesto otorgará 55,5. Eso implica que entre ganar y terminar segundo habrá solamente 4,5 unidades de diferencia.

Por lo tanto, si Canapino gana y Santero termina inmediatamente detrás, todavía serán fundamentales los puntos obtenidos previamente durante el fin de semana.

El escenario cambia si Canapino consigue un rendimiento casi perfecto.

Si obtiene los 70,5 puntos disponibles, terminará la Copa de Oro con 206,5 unidades. En ese caso, Santero tendría que sumar 60 puntos o menos para que el piloto de Chevrolet quede por delante sin depender de un empate.

Además, con un puntaje perfecto, Fritzler y Rossi quedarían automáticamente detrás, ya que aun sumando el máximo posible alcanzarían 194,5 y 193,5 puntos, respectivamente.

Ya cumplió el requisito de ganar

Hay otro dato fundamental.

El reglamento del Turismo Carretera exige que el campeón haya ganado al menos una carrera durante la temporada.

Canapino ya cumplió ese requisito, por lo que no está obligado reglamentariamente a ganar en La Plata para coronarse.

La ACTC confirmó que tanto Santero, como Canapino, Fritzler y Rossi, los cuatro primeros de la tabla, ya tienen al menos un triunfo durante 2026.

Esto significa que Canapino podría consagrarse incluso sin ganar la última final, siempre que termine el fin de semana con más puntos que sus adversarios.

Canapino llega con confianza

Después de terminar segundo en Río Cuarto, detrás de Matías Rossi, el actual campeón reconoció que su situación cambió de cara a la definición.

“No pensábamos llegar a la definición con chances reales y concretas y hoy las tenemos”, señaló Canapino, quien agregó que ahora se considera uno de los candidatos y que luchará por el campeonato hasta la última vuelta.

Su resultado en Córdoba fue clave: terminó segundo y quedó a solamente diez unidades de Santero.

La pelea no es solamente contra Santero

Aunque el líder es la referencia principal, Canapino tampoco puede descuidar a quienes vienen detrás.

Otto Fritzler, con Mercedes-Benz, tiene 124 puntos y se encuentra a 12 del arrecifeño. Matías Rossi, con Toyota, suma 123 y está a 13.

Con 70,5 puntos en juego, ambos tienen margen suficiente para superar a Canapino si realizan un mejor fin de semana.

De hecho, la ACTC confirmó que 15 de los 16 integrantes de la Copa de Oro todavía conservan posibilidades matemáticas antes de la última carrera.

Sin embargo, la situación del piloto de Chevrolet es mucho más favorable que la de la mayoría: comienza segundo y está solamente a diez unidades del líder.

La fórmula, entonces, es clara: Agustín Canapino debe sumar al menos 10,5 puntos más que Julián Santero y evitar que Fritzler o Rossi lo superen en el acumulado.

Si lo consigue en La Plata, se quedará con la Copa de Oro 2026 y alcanzará un nuevo campeonato de Turismo Carretera.